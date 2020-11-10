Людмила Поргина: Конкин не виновен в смерти своей дочери!

Выступление сына заслуженного артиста Владимира Конкина Ярослава и его супруги на одном из центральных каналов вызвало волну негодования не только у зрителей, но и у актерского сообщества. Людмила Поргина не смогла остаться в стороне от происходящего и решила обратиться к детям Владимира Алексеевича через наше издание.

– Володя, поднимай голову и смотри открыто – ты хороший, заботливый отец, добрый и нежный человек. Я понимаю, как тебе сейчас сложно. Но я тебя поддерживаю всем сердцем и хочу, чтобы ты об этом знал. Я с удовольствием прочла твою книгу, она легко читается. Злой человек не может так написать.

Владимир Конкин

– Людмила Андреевна, на мой взгляд, родственники Владимира Алексеевича позволили себе в его адрес недопустимые вещи. Тут бы всем сплотиться, поддержать друг друга, но они осыпали отца сплошными упреками.

– Дети не смеют осуждать своих родителей. Ты, сынок, почитай отца своего и мать. Посмотрите, какие дети бывают у алкоголиков и наркоманов. Они ласки никогда не видят. В неблагополучных семьях и бьют детей, а они часто, полуголодные, не отходят от пьяной матери, она для них самая лучшая, потому что это их мама... А тут – полноценная семья, да еще какая! Володя – интеллигент, интеллектуал, всегда элегантен, я никогда не видела его пьяным. Рассказывать на весь свет об изменах отца неприлично. Володя очень любил свою жену. Он тяжело переживал уход Аллы. Мы с ним встретились на программе, разговорились, он был безутешен. «Лучше бы я ушел...» – сказал он. Представляете? Я его прекрасно понимаю. Думаете, мне хорошо живется? Мне не хватает моего Коли. У меня был тыл – Коля, папа с мамой. А сейчас их нет, поэтому мне плохо. В чем вы Володю обвиняете? В гибели своей дочери, вашей сестры, он не виновен.

Было бы здорово, если бы какой-то режиссер пригласил его сниматься, работа отвлекает. Остальные – руки прочь от Володи, дайте ему дышать. А его сын опомнится. Пройдут годы, и он к нему вернется.