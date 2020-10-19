14 октября в одном из столичных клубов прошла презентация книги «Артисты тяжелого поведения» журналиста и музыкального обозревателя Владимира Полупанова. Книга посвящена всему российскому шоу-бизнесу, наиболее ярким его персонами и историям из профессиональной биографии Владимира Полупанова. На страницах книги «Артисты тяжелого поведения» собраны интервью со многими знаковыми персонами отечественного шоу-бизнеса, а также с теми, кто во время работы произвёл наибольшее впечатление на автора. Среди них оказались продюсер и музыкант Владимир Киселёв, и музыкант-авангардист Сергей Курехин, и многие другие.

«Книга имеет большой запас прочности, из нее ещё будут публиковаться какие-то вещи, и это будет взрыв!» – рассказал Владимир Полупанов. - Она абсолютно субъективная, это мои переживания, моё отношение к артистам и отношение артистов ко мне. Но в этом её прелесть. Это неидеальная книга, но я старалась написать ее интересной».