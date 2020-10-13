"Позор Исинбаевой!": жених рыдающей Бузовой обругал судей "Ледникового периода"

Давид Манукян посчитал, что жюри телешоу специально засудило Ольгу Бузову, поставив ей низкие оценки.

Во втором выпуске ледового шоу на «Первом канале» Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву поставили самые низкие баллы. Судьи были недовольны долгой музыкальной паузой во время номера, а также неактивным участием самой Бузовой в номере, ее технической неполноценностью.

По словам судей, в частности, олимпийской чемпионки Исинбаевой, Ольги в номере мало, она лишь движется за Соловьевым. В своих замечаниях судьи были достаточно мягки, однако сама Ольга очень расстроилась. За кулисами партнер долго успокаивал ее.

Поклонники Бузовой в сети и вовсе считают, что их кумиру специально занижают оценки. Жених Ольги – Давид Манукян – абсолютно согласен с мнением поклонников своей любимой. Мужчина заявил, что судейство, которому подвергли Ольгу в «Ледниковом периоде», достойно позора.

– Оценки субъективны. Они откатали без падений, и им поставили 5.7, а паре, которая упала, поставили 6.0, – иронизирует в комментариях Манукян. – Любое падение сильно снижает оценки, всегда так было в фигурном катании. Если вы не знаете, не умничайте!

Дава обвинил членов жюри телешоу в грязном судействе. Он подчеркнул, что не просит ставить Ольгу и ее партнера Дмитрия Соловьева на первое место, но имеет право рассчитывать на объективный подход к выступлениям конкурсантов.

Вера Павлова.