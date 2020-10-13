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Bentley и скандал с подругой: день рождения Леры Чекалиной получил неожиданное продолжение

Шоу-бизнес
12:59, 13 октября 2020

Bentley и скандал с подругой: день рождения Леры Чекалиной получил неожиданное продолжение
Фото в статье: Instagram, Елена Мильчановска
Фото в статье: Instagram, Елена Мильчановска

После праздника одна из самых популярных блогеров в российском Instagram обрела подарок покруче, чем Bentley от мужа.

Уже неделю пользователи соцсетей просматривают фото и видео с празднования 28-летия Валерии Чекалиной, которыми та продолжает делиться по мере их готовности. Посмотреть есть на что. По размаху вечеринка, устроенная в одном из самых пафосных ресторанов столицы на улице Рочдельская, превзошла церемонии открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, вместе взятые. На фасаде здания гостей встречали гигантские баннеры с изображениями именинницы, а внутри каждая ступенька заведения была украшена принтом с названием ее аккаунта в «Инстаграме». Надо сказать, что очень уж затратный – даже на первый беглый взгляд – вечер, судя по росту фолловеров девушки, должен окупиться: до этого события на нее были подписаны 7 миллионов человек, а сейчас уже 7,6 миллионов.

Список гостей Чекалина разместила на баннере

Топовому блоггеру – топовые подарки. Так решил Артем Чекалин, муж Лерчика, и презентовал ей Bentley, о которой та мечтала всю жизнь, стоимостью в 20 миллионов рублей, а также выступления живых Jony, Тимати и Моргенштерна. Два последних еще и публично «помирились» ради такого дела. Их песнями и плясками виновница торжества щедро делилась со своей аудиторией, получая в ответ сумасшедшее количество просмотров и лайков. Однако было в этом бесконечном онлайн-потоке гламура и веселья и что-то, что осталось за кадром, но не ускользнуло от внимания корреспондента Sobesednik.ru.

Цветов имениннице надарили так много, что их пришлось складывать под лестницу у входа: ни на каком столе в зале, что на втором этаже, они поместиться не смогли. Так что полюбоваться такой красотой Лера могла, лишь спускаясь в дамскую комнату

Когда праздник был в самом разгаре, когда родные и друзья блогерши посмотрели фильм-подарок о ней (и тут все продумали до мелочей: сеанс устроили не за столиками, а на пуфиках, раздав гостям стаканчики с попкорном и колой), а она сама успела сменить несколько сногсшибательных нарядов, Чекалиной сообщили, что на улице ее ожидает… подруга детства Даша. Ожидает уже два часа (мероприятие охраняли настолько мощно, что охрана не давала даже подойти к входной двери ближе, чем на несколько метров). Валерия тут же поспешила на выход.

Встреча с подругой получилась бурной, но короткой. Лера забрала у непрошенной гостьи букет цветов, огромное рукописное послание, поблагодарила за внимание и… поспешила внутрь, не пригласив ту войти и разделить с ней этот потрясающий банкет. Хотя кто-то к тому времени покинул зал, и место за столиком для нее нашлось бы наверняка. Да и до выноса торта было еще далеко. Видимо, хозяйка вечера просто растерялась, когда что-то пошло не по плану (хотя не уставала повторять, что практически все происходящее с ней – сюрприз, благосклонно принимая все то, что бы ей не преподносил праздник), не сумела быстро сориентироваться.

Корреспондент Sobesednik.ru (крайняя справа в нижнем ряду) не упустила случая попасть на официальное групповое фото со дня рождения Валерии Чекалиной

Но утром Чекалина поняла, что была с подругой неправа. И раскаялась, пообещав с ней встретиться. Как разузнал Sobesednik.ru, встреча уже состоялась. Валерия с мужем сама поехала к подруге с подарками для нее и ее детей. Они поговорили. И теперь постоянно на связи, поддерживая друг друга. В частности, блогер советует девушке, как достичь желаемых целей в финансовом и личном планах. Даша нанесла Лере ответный визит, подарив ей тем самым, возможно, кое-что покруче Bentley, – шанс, ошибившись, исправить эту ошибку. И стать лучшей версией себя, чему сама Чекалина и учит своих подписчиков.

А мы не оставим без небольшого подарка наших любимых читателей: специально для вас мы собрали в галерею фото всех блюд, которыми угощали в тот вечер. Пышный торт в сториз показали практически все гости, а вот другие яства нами в «Инстаграм» замечены не были. А кормили там уж точно, чем на многих самых статусных светских мероприятиях этой осени – тот же ММКФ-2020 из-за пандемии в рамках безопасности отказался от традиционного фуршета, только ради которого многие и собираются. У Чекалиной же подавали мясные, рыбные и прочие деликатесы, делая из каждого блюда маленькое произведение искусства.

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Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото в статье: Instagram, Елена Мильчановска

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