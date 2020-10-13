Киркоров думает посетить нудистский пляж в Крыму и проколоть пенис

Филипп Киркоров в последнее время любит эпатировать публику смелыми признаниями. Но на днях певец, кажется, превзошел сам себя. Певец признался, что мечтает понаблюдать за нудистами. Голые мужчины и женщины его ох как заводят!

Киркоров не представляет своей жизни без экспериментов. И его дуэт с возлюбленным Бузовой Давой тому подтверждение. Сейчас Фил звучит везде, в том числе и на тинейджерских дискотеках. «Молодым у нас везде дорога, старикам у нас всегда почет!» – говорит Фил.

Филипп с Давой // фото: соцсети

Киркоров признается: сейчас он старается больше внимания уделять себе любимому. Ведь до этого он активно занимался карьерой и без конца пропадал на гастролях. Сейчас же самое время приступить к осуществлению своих тайных желаний! Как оказалось, большинство из них – интимные.

– Столько интересных мест, которые я еще не успел посетить, – говорит Филипп. – В Крыму, например, есть нудистский пляж. Он расположен на южном берегу. Это место мной еще не протоптано. Просто не было времени, я занимался всем чем угодно, кроме личной жизни. А на этом пляже, говорят, очень интересно.

Киркоров предвкушает встречу с нудистами. Оказалось, они его крайне заводят. Единственное, Фил переживает за то, что сам раздеться догола не сможет.

– У меня тот период, когда можно было сходить на нудистский пляж и что-то там показать, уже прошел, – говорит Филипп. – Мне интересно со стороны посмотреть на все, что там происходит. Я сейчас нахожусь не в той форме, когда можно раздеться. Вы считаете, что я похудел? Нет, я просто умею правильно одеться и вас всех обмануть.

Интимные признания поп-короля произвели настоящий фурор. Но певец совсем не смутился. И в самом деле: что делать, если хочется понаблюдать за обнаженными людьми?

– Проще всего говорить правду: никогда не соврешь, – улыбается артист.

– Вы пойдете один к нудистам? – поинтересовались у Киркорова журналисты.

– Я никогда не хожу один: люблю группой! Не люблю моно, я люблю экшен. Кто в теме, тот поймет, – многозначительно произнес довольный Филипп. Среди присутствующих оказались те, кто «в теме». «Филипп, вы озорник! – сказал кто-то. – Мы всегда догадывались, что с вами не скучно».

– Я всегда готов к экспериментам, – продолжил певец. – Но должен появиться талантливый человек, который меня зажжет! Летом я был в полном нежелании что-то делать и поднимать свою задницу со стула. Но появился Дава, и я решил, что нужно записать дуэт. Я люблю оживиться, освежиться. Я ничего не просчитываю в своей жизни!

– Какого эксперимента ожидать от вас в дальнейшем?

– Соски проколоть? Член? – вдруг заявил Филипп и удалился.