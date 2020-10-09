Странная расписка и окровавленная гантель: в деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые обстоятельства

Уже почти два месяца прошло с момента смерти известной российской певицы Валентины Легкоступовой. Заслуженная артистка, напомним, скончалась в больнице, куда попала с тяжелой черепно-мозговой травмой из своей квартиры, где ее в компании супруга Юрия Фирсова обнаружила ее дочь. Между тем в деле о гибели исполнительницы могут появиться принципиально новые и важные обстоятельства, о которых стало известно благодаря адвокату семьи покойной и другим источникам.

В истории, которая закончилась смертью любимой для многих артисток, осталась масса вопросов без ответов. К примеру, многие до сих пор удивляются тому, как мог супруг знаменитости не распознать полученную ею тяжелую травму. При этом сам мужчина с первых дней расследования утверждал, что его возлюбленная в тот день была дома и просто упала в ванной комнате. Такими словами он объяснил происхождение гематом на ее деле и травмы головы, которая впоследствии стала для Легкоступовой смертельной. Многие словам мужчины не верят, есть и те, кто прямо называет его виновным в гибели певицы, если не убийцей.

Следствие в рамках дела о гибели артистки все еще продолжается, поскольку родня покойной продолжает настаивать в том, что не последнюю роль в смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» мог сыграть именно ее супруг. Сам Фирсов тем временем уехал из Москвы и, несмотря на продолжающиеся разбирательства, находится в Турции. И если прежде страсти вокруг загадочных обстоятельств гибели Легкоступовой немного улеглись, то не так давно в деле о ее смерти появились новые неожиданные обстоятельства, которые, как считают многие, вполне могут указывать на криминальный характер произошедшего.

Так, в доме покойной недавно была обнаружена расписка об отчуждении права на квартиру, причем документ этот был подписан рукой Валентины Валерьевны. Вероятнее всего, знаменитость была готова отдать престижное столичное жилье, однако до сих пор не известно, кому именно. По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы родных Легкоступовой, соответствующий документ видела дочь покойной. На данный момент эта бумага находится у следователей. «Анетта была шокирована увиденным, она ознакомилась с рукописным текстом, однако сфотографировать его не представилось возможности, тем более, что расписку приобщили к материалам дела», — подчеркнул юрист.

Сам Жорин, к слову, ранее уже отмечал, что в версию с падением Валентины Валерьевны не верит. По его словам, он изучил снимки ванной комнаты в квартире артистки и пришел к выводу, что в этом помещении просто негде упасть так, чтобы получить смертельные телесные повреждения.

Более того, дальнейшее изучение протокольных снимков из квартиры покойной, сделанные уже после ее смерти в раках расследования, позволили выявить еще одну загадочную деталь. Как пишет Telegram-канал MASH, на этих кадрах было обнаружено потенциальное орудие убийства. Сообщается, что во время обыска по месту жительства Легкоступовой следователи сделали целую серию снимков в квартире. На один из этих кадров попала гантель, обернутая в полотенце. Это же полотенце присутствует и на снимке, сделанном ранее самой Валентиной Валерьевной. Более того, по данным авторов канала, на полотенце были обнаружены следы крови, поэтому оно вместе с гантелью было изъято для проведения экспертизы.