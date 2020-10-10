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Соседов впервые рассказал о "мертворожденном ребенке" Ирины Аллегровой

Шоу-бизнес
12:06, 10 октября 2020

Соседов впервые рассказал о "мертворожденном ребенке" Ирины Аллегровой
Global Look Press
Global Look Press

Ирина Аллегрова в последнее время редко выходит в свет. Как оказалось, на это есть веская причина. Императрица очень боится коронавируса.

Впрочем, на днях Ирина сделала исключение: появилась на съемке видеоклипа на дуэтную песню с Игорем Крутым «Осень». Напомним, что из-за нее разгорелся нешуточный скандал. Выяснилось, что стихи к дуэту, который Аллегрова и Крутой выдают за премьеру, еще двадцать лет назад исполняла Маша Распутина! Кто-то даже поспешил обвинить маэстро в воровстве.

– Крутой, конечно, ничего не тырил, – заступается за Игоря музыкальный критик Сергей Соседов. – Просто положил новую музыку на старые стихи Дербенева. Такое нечасто, но случается. Стихи действительно хорошие. Сразу видно, что их писал настоящий мастер.

Соседов прослушал два варианта «Осени»: в исполнении Распутиной и Аллегровой с Крутым. И вынес свой вердикт. Новинкой от императрицы с маэстро он крайне недоволен: скучно, банально и неинтересно.

– Если бы мне не сказали, что в этих песнях одни и те же стихи, я бы даже не понял, – говорит Сергей. – У Распутиной – вальс, а Аллегровой с Крутым – бодяга натуральная! Банальная, скучная, неинтересная песня. Нудятина полная! Музыка неинтересная: это такая босанова для бедных. Очень плохо сделано, вторично. Не хочу сказать, что у Матеты получился шедевр, но исполнение Маши трогает сердце. А Аллегрова с Крутым что-то бубнят без конца. Все мертво по музыкальному содержанию.

Я помню эту песню в исполнении Маши, – продолжает Соседов. – Она, конечно, гораздо ярче ее исполняла. С какой страстью она это делала! В ее варианте есть мысль, эмоции, чувства. К сожалению, пела она ее нечасто и недолго. Наверное, поэтому «Осень» в ее исполнении не стала большим хитом, хотя могла бы. Может, не в то время попала. Такое случается.

А у Крутого с Аллегровой хитом не будет точно. Это как мертворожденный ребенок!

Напомним, что Ирину Аллегрову Соседов критикует не впервые. Критик считает, что императрице больше не стоит выходить на сцену. Ведь свой голос она «прокурила».

Вера Павлова

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Сергей Соседов #Аллегрова #Распутина #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Крутой

Рубрика: Шоу-бизнес

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