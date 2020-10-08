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"Фатальная привлекательность": 53-летняя Николь Кидман в прозрачном платье свела поклонников с ума

Шоу-бизнес
19:03, 08 октября 2020

"Фатальная привлекательность": 53-летняя Николь Кидман в прозрачном платье свела поклонников с ума
Фото в статье: Instagram Николь Кидман
Фото в статье: Instagram Николь Кидман

Известная американская и австралийская актриса, телеведущая, продюсер и певица Николь Кидман в свои 53 года знает, как удивить широкую публику. Недавно звезда Голливуда опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, к которому прикрепила серию снимков, представ перед поклонниками в самых разнообразных образах, среди которых нашлось место и весьма откровенным нарядам, к примеру, комплекту из брюк и полосатого топа или соблазнительному полупрозрачному платью.

«Люблю играть в переодевания», — гласит подпись знаменитости под этой публикацией.

Многомиллионная армия подписчиков и поклонников артистки, увидев опубликованные снимки, буквально сразу же сошла сума и принялась писать воодушевленные комментарии, преимущественно «отвешивая» в адрес актрисы комплименты, отмечая, насколько потрясающе Кидман выглядит в своем возрасте, сохраняя не только прекрасную физическую форму и фигуру, но еще и замечательное расположение духа вместе с готовностью делиться своим настроением с окружающими.

Более того, многие из подписчиков Николь Кидман обратили внимание и на тот факт, что артистка снова вернула их любимой прическе с кудряшками, заявив, что в этом образе она выглядит просто незабываемо.

«Обожаю ваши кудряшки, хорошо, что они вернулись», «Ваши волосы выглядят потрясающе», «Невероятная прическа», «Прекрасные кудри», «Это невероятно, видеть женщин своего возраста, которые остаются настолько горячими», «Все красивее и красивее», «Вау, фатальная привлекательность», — пишут удивленные фанаты.

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото в статье: Instagram Николь Кидман

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