"Роскошно": Мария Горбань на коленях в нижнем белье восхитила фанатов

Известная российская актриса и телеведущая Мария Горбань, как и подобает звездному статусу, иногда не только радует подписчиков историями из жизни и свежими снимками, но и публикует на своей страничке рекламные посты. В этот раз знаменитость взялась продвигать в массы нижнее белье нового бренда, сопроводив пост весьма соблазнительным снимком.

На фото, которое Горбань прикрепила к рекламному посту на своей страничке в социальной сети Instagram, она позирует, стоя на коленях на белоснежной кровати в белье телесного цвета. Казалось бы, традиционная презентация продукции соответствующей категории, вот только подписчики актрисы словно сошли с ума и, судя по всему, даже не заметили, что именно рекламирует эта жгучая блондинка на фото.

Ярким подтверждением тому служат многочисленные комментарии под постом.

«Роскошно», «Красотка, супер», «Красивая фигура, и никакого белья не надо», «Как вам удается быть в такой отличной форме?», «Фигура отпад», «Огонь. Восторг. Красота ослепляющая», «Я белье и не заметил», «Секси», «Богиня», — пишут восхищенные поклонники Горбань.