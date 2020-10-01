Индюк, любящий себя и деньги: Линда полила грязью Максима Фадеева

Звезда 1990-х впервые решилась на откровенный рассказ о своем бывшем продюсере.

Популярная в прошлом певица Линда записала «исповедь» для коммерческого тв-аккаунта, где впервые прокомментировала домыслы о своих отношениях с Максимом Фадеевым. «Вот уже 25 лет мы не знаем друг друга», – начала свой рассказ Линда.

По ее словам, в начале карьеры их с Максом отношение к жизни и музыке настолько совпадало, что они даже называли друг друга братом и сестрой. Затем, на этапе творческого роста, оказалось, что Фадееву всего мало — поклонников, статей, внимания журналистов. Поэтому вокруг их пары постоянно сочинялись какие-то истории.

Любовь «брата и сестры» закончилась вместе с денежным кризисом отца Линды, который был крупным финансистом и спонсировал творчество дочери. Однако когда мужчина стал испытывать трудности в бизнесе, денежная подпитка прекратилась.

«После этого Максим постепенно растворился из нашей жизни. Но больше меня расстраивало то, что я начала понимать о нем после расставания», – поделилась поп-звезда 1990-х.

Линда стала читать в прессе чудовищные вещи о себе. Ей сообщали, как Фадеев приходил с толпой охранников и пачкой денег к организаторам концертов и просил заменить заявленную в концерте Линду на другой коллектив.

«Его самолюбие не давало ему же свободы», – заключила Линда.

«Ещё одна искалеченная Фадеевым жертва добралась до микрофона. Линда снялась в "Исповеди". И, в отличие от других фадеевских курочек, Линда – единственная, кто не закидал продюсера яйцами», – напомнил телеграм-канал «Только никому».

И действительно, по личности Фадеева прошлась и Елена Темникова, и Наргиз, и даже Полина Гагарина. На подходе Ольга Серябкина, которая пока сохраняет интригу, но накал страстей не за горами.