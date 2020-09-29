"Как всегда секси": мокрая Наталья Бочкарева в купальнике поразила фанатов

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, похоже, окончательно оправилась после скандала с наркотиками и даже без потерь перенесла затянувшийся режим самоизоляции. Именно поэтому звезда сериала «Счастливы вместе» теперь еще более охотно делится с поклонниками подробностями о своей жизни и карьере.

К примеру, не так давно Наталья Бочкарева опубликовала на своей страничке пост, в котором поделилась с фанатами радостным известием о том, что ей удалось, наконец, вернуться в свой любимый фитнес-клуб. Фото в купальнике у бассейна, которое актриса приложила к той публикации, привело публику в восторг. Не исключено, что решиться на публикацию новой серии снимков в столь соблазнительном образе Бочкарева решилась в том числе и по этой причине.

В этот раз для снимков в бассейне Наталья выбрала закрытый, но от этого не менее соблазнительный купальник. Причем перед объективом камеры артистка позировала аккурат после водных процедур, поскольку можно заменить, что на снимках она практически вся мокрая. В этот раз знаменитость поделилась с подписчиками своими секретами тренировок и призналась, что по-новому взглянула на пользу от плавания.

Разумеется, как и в случае с первой публикацией, подписчики Бочкаревой пришли в восторг от увиденного, а потому попросту засыпали любимую актрису лестными комментариями.

«Не знаю, как вам это удается, но вы все лучше изо дня в день», «Красотка», «Красивая девочка», «Обворожительно», «Как всегда секси», «Шикарно», «Бочкарева топ», «Женщина-мечта», «Горячо», «Фигура – просто пушка», – пишут восторженные фанаты.