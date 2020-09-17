Завтра в ЗАГС: новое лицо Успенской объяснили скорой свадьбой с грузином

Певица Любовь Успенская оправилась после ссоры с дочерью, сменила имидж и стала выглядеть на 40 лет моложе.

Премия Brand Awards 2020 собрала лучших представителей отечественной культуры и бизнеса.

Надежда Бабкина в этот вечер впервые появилась на широкой публике после перенесенного коронавируса. Восстановительный процесс после болезни исполнительнице явно пошел на пользу: Надежда Георгиевна помолодела и постройнела. А уж как она лихо и энергично зажигала на сцене! Кажется, такой заводной она никогда не была и до болезни! В этот вечер Бабкиной вручили награду за популяризацию русского фольклора.

– Чувствую себя прекрасно! — заявила звезда.

Любовь Успенская потрясла собравшихся новым лицом.

66-летняя певица после скандала с единственной дочерью Татьяной полностью сменила имидж: отрастила волосы и стала похожа на молодую девушку. Говорят, что столь позитивные изменения во внешности связаны с новым молодым фаворитом – грузинским певцом Леваном Кбилашвили.

29-летний красавец, участвовавший в шоу «Голос», сразу покорил сердце Любови Залмановны. Она стала его продюсером и сейчас активно ищет для своего фаворита песни, не жалея на это ни сил, ни денег. В тусовке утверждают, что Успенская, которая любит эпатировать общественность, даже собирается за Левана замуж. Якобы свадьба может состояться уже в ближайшие месяцы.

Сама Успенская о возможном торжестве не говорила. За кулисами она о чем-то щебетала с Аникой Керимовой, которую в этот вечер признали Лучшим дизайнером года.

Любовь Успенская и Аника Керимова // Фото: организаторы премии

– Про свадебное платье Азизы больше ничего говорить не буду, даже не спрашивайте! – отмахнулась от журналистов Аника. – Оставьте нашу мегадиву в покое!

– А для Успенской платье к свадьбе пошьете? – поинтересовались мы у дизайнера. – Говорят, что она выходит замуж!

– Даже если и выходит, что в этом плохого? Мне об этом ничего неизвестно. Посмотрите, как она роскошно выглядит: словно фарфоровая статуэтка! Молодая, стройная, подтянутая! Никогда и не подумаешь, что она совсем недавно пережила большой стресс.

– Ребята, дайте пожить в свое удовольствие! – заявила Любовь Замалновна и пошла на сцену.

В этот вечер она презентовала новую проникновенную песню о любви. Которую ей, кстати, написала небезызвестная Наталья Лапина – советская актриса, недавно признавшаяся в любовной связи с Александром Абдуловым.

Появилась на премии и светская львица Эвелина Бледанс. Увидев ее, присутствующие открыли рты. 50-летняя Бледанс пришла в эротичном платье с «голыми вставками».

– В таком можно и на шест! – шушукались светские львицы. – С ее фигурой она даст фору молодухам.