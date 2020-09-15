"Зачем ноги раздвинула?": певица Ханна удалила пост из-за жесткой критики новой фотосессии

Известная российская певица Ханна довольно часто делится с подписчиками в своих соцсетях размышлениями о жизни, многие из которых носят откровенно философский характер. Возможно, именно за это артистку так сильно любит и уважает именно женская аудитория.

Однако в этот раз попытка поразмышлять о высоком обернулась для знаменитости критикой в ее адрес, а виной всему фотографии, которые она прикрепила к довольно длинному посту. В своей публикации Ханна взялась порассуждать на тему вездесущих советчиков, которые то и дело норовят пристать к людям со своими рекомендациями. «Осторожно, повсюду люди, которые лучше знают, как вам жить», – написала артистка, прикрепив к посту несколько снимков в откровенном образе. Именно эти фотографии и послужили поводом для критиков со стороны так называемых хейтеров.

Разумеется, по большей части подписчики артистки оставляли в ее адрес комплиментарные комментарии, называя Ханну стильной, привлекательной и довольно умной женщиной. Однако позднее под этим постом появились люди, без которых не обходится ни одно высказывание знаменитостей – критики, которые всегда найдут повод для негатива.

«Вся испялилась, что это за прикид?», «Хоть бы обувь почистила», «Ужасные фото, фу», «Зачем ноги раздвинула?», – пишут недовольные пользователи.

Чуть позже певица удалила свой пост в Инстаграме.