Анна Чиповская очаровала фанатов снимками с премьеры нового фильма

Известная российская актриса Анна Чиповская опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram два фото, на которых позирует в белоснежном вечернем платье. Эти фото артистка приурочила к премьере фильма «Вмешательство», которая состоялась в рамках фестиваля «Кинотавр», однако поклонники актрисы, увидев ее в новом образе, в большинстве своем забыли о фильме, поскольку очаровались увиденным и не сумели сдержать эмоций.

О том, что снимки сделаны в рамках премьеры новой ленты, рассказала сама Чиповская. «Премьера картины Вмешательство», – гласит ее подпись к этой публикации. Кроме того, знаменитость добавила к подписи и официальный тег фестиваля «Кинотавр». Между тем, в комментариях можно встретить лишь восторженные отзывы публики о том, насколько потрясающе выглядит актриса.

«Красотка», «Вы очаровательны, впрочем, как всегда», «Просто космос», «Одна из самых красивых российских актрис», – пишут удивленные пользователи.