Обнаженная Оксана Фандера вдохновила подписчиков на творчество

Актриса, жена Филиппа Янковского 52-летняя Оксана Фандера выложила прекрасный черно-белый снимок. Оксана стоит в профиль полубонаженной на балконе с верхней частью купальника в руках, предположительно в Сочи, потому что именно там сейчас проходит «Кинотавр», гостем которого Оксана является. Подпись к фото была не менее творческой.



— Может, сходим вместе

поужинать в субботу?

— Я в субботу замуж выхожу

— Тогда в пятницу?!



Не все женщины опаздывают

на свидание. Некоторые

вообще не приходят.



И что удивительно — в подписчиках Оксаны не началось бурления на тему возраста и обнаженки, никто не оскорбился и не начал пошлить. Фанаты принялись искать первоисточники подписи и вспоминать прекрасные цитаты.



«У Вуди Аллена есть такой диалог:" — Что вы делаете в субботу? — Собираюсь покончить с собой. — А в пятницу?"»



«А опаздывала она бесподобно! Вообще не приходила. Благодарю! С вами моя память жива», — вспоминали одни.



«"Я разбужу тебя на рассвете, тем что подумаю о тебе. Хотя звала ты меня не за этим, да и приду я к тебе не за тем..." — спасибо за легкую беллетристику! Иногда в настроение и уже тем хорошо».



«Впечатение, что сейчас с соседнего балкона покажется Александр Михайлов из фильма "Любовь и голуби"». «А на соседнем балконе чихает Василий», — шутили другие.



«Насколько это сексуально и невинно одновременно!!» — восхищались третьи.



Не исключено, что Оксана как настоящая любящая мать, пыталась этим фото привлечь удар СМИ на себя — сейчас на полосах желтой прессы активно полощут имя ее сына Ивана, который расстался с дочкой Константина Кинчева Верой Панфиловой, и сплетники начали судачить о романе с замужней Дианой Пожарской. С другой стороны, Ивану не привыкать — до официального расставания на их с Верой паре уже ставили крест после фильма «Текст», где Иван снялся в откровенной сцене с Кристиной Асмус. Которая, кстати, также недавно пополнила рынок невест.