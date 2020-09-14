Из Instagram пропал пост с рисунками дочки Заворотнюк

14 сентября озарила радостная новость — после полугодового молчания в личном Instagram Анастасии Заворотнюк появился пост, где актриса поделилась рисунками дочки Милы, которые та подарила родителям по случаю 12-летия свадьбы Заворотнюк и Петра Чернышева. Девочка нарисовала несколько рисунков и собрала красивый букет полевых цветов. Однако уже через несколько часов пост исчез.

Возможно, это связано со вторым информационным поводом, который спровоцировали журналисты НТВ, выпустившие передачу о том, как складывалась жизнь Заворотнюк с прежним мужем. Так, в передаче «Секретные материалы» рассказывается, каким тираном был второй супруг Анастасии и отец ее детей Дмитрий Стрюков. Он якобя не только в порыве ревности поднимал руку на супругу, но и запирал ее дома, а когда она после родов попала в реанимацию, вместо заботы был об Анастасии Стрюков был раздражен тем, что та заставила его волноваться.

Кроме того, журналисты также выяснили, что под занавес отношений Стрюков начал изменять Заворотнюк с няней, которая сидела с их детьми. Поразительно, что именно роль няни принесла Анастасии всенародную любовь и роман с исполнителем главной роли Сергеем Жигуновым. Эти отношения всколыхнули общественность, особенно учитывая факт наличия официальной жены у Сергея, к которой он вернулся после яркого, но непродолжительного романа с Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия больше года борется с серьезнейшей и самой агрессивной формой онкологии — глиобластомой. За это время вокруг ее персоны ходили самые разные слухи — начиная от того, что родственники звезды якобы скрывают смерть народной любимицы, чтобы таким образом уйти от суда по долгам. Но, вероятнее всего, сложное и продолжительное лечение сильно изменило внешность актрисы, и родные просто тщательно оберегают ее от внимания СМИ.