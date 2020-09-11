"Прекрасные пимпочки": Настасья Самбурская снимала рекламу, но порадовала фанатов сосками

Среди российских звезд есть немало тех, кто никогда не стеснялся откровенно выставлять напоказ свою сексуальность. К их числу можно отнести и звезду популярного ситкома «Универ», актрису Анастасию Самбурскую. Артистка весьма охотно публикует на своей страничке в социальной сети Instagram весьма откровенные фото, удачно сочетая их с совершенно нелепыми снимками, чем нередко веселит подписчиков. Но в этот раз всеобщее веселье и возбужденность вызвал совершенно иной пост, поскольку он носил рекламный характер.

Самбурская опубликовала рекламный снимок, что, впрочем, является нормальной практикой для популярных личностей с большим числом подписчиков. Вот только в этот раз она, похоже, не уследила за деталями постановки кадра, надев майку, через которую широкая публика сумела во всех деталях разглядеть очертания соблазнительного бюста и даже выпирающие соски. Поэтому в комментариях к публикации начался настоящий парад из комплиментов, перемешанных с шутками на весьма пикантные темы.

«Прекрасные пимпочки», «В магазине прохладно в районе третьей полки», «Грудь огонь», — пишут удивленные подписчики.