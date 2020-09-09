Отбила придворного композитора: Пугачева невзлюбила Королеву из-за Игоря Николаева

Певица Наташа Королева рассказала о непростых отношениях с Примадонной.

Первые шаги в Москве навсегда врезались в память Наташи Королевой. Будущая звезда приехала из Киева. Присущая ей коммуникабельность помогла довольно быстро выстроить отношения с представителями шоу-бизнеса. Однако без историй все же не обошлось.

– Ну представьте: Ялта, пляж, гостиница «Интурист», лежит весь «фраерский набор» – Крутой, Лайма (Игорь Крутой и Лайма Вайкуле. – Прим. Sobesednik.ru), и тут приезжаем мы с Игорем Николаевым. Вся «Песня года» перетерла мои маленькие хрупкие косточки. Ну и потом, кстати, сами мне рассказывали, – смеется Наташа Королева.

С Аллой Пугачевой все было серьезней. Николаев привел Королеву к ней домой на Тверскую, где Наташе и пришлось проходить «проверку на вшивость».

– Ну а как, – объясняет певица. – Игорь – ее придворный композитор, она мэтресса, дала ему путевку в жизнь.

А тут сынок отбивается от рук: влюбился в какую-то, и вся Москва об этом говорит. Все еще усугублялось тем, что Игорь был женат, росла дочь. Конечно, была определенная дистанция, – подтверждает Королева.

По словам Наташи, на сокращение этой дистанции ушли годы, но существует она и по сей день. При этом именно Пугачева нашла правильные слова, когда в семейной жизни Королевой и Николаева возникли серьезные трудности.

Что касается общения с экс-супругом, Наташа Королева утверждает: как такового общения нет. Но если происходят случайные встречи, они определенно приятны.

– Встречаемся по очень особенным поводам. Можем даже эксклюзивно спеть, но для очень узкого круга людей, – подчеркнула Королева в интервью Лауре Джугелии.