"Майкл Джексон жив": встревоженные фанаты заподозрили Яну Кошкину в злоупотреблении ринопластикой 

Известная актриса, телеведущая и звезда телеканала ТНТ Яна Кошкина опубликовала для своих подписчиков в социальной сети Инстаграм очередную фотографию, которая вызвала тревогу у некоторых поклонников.
Как предположили фолловеры, актриса в погоне за красотой начала злоупотреблять медицинскими процедурами: в частности, ринопластикой.
«Что с носом? Все меньше и меньше, как у Майкл Джексона», — написал в комментариях подписчик с ником eduardglukhovskii3.
«Майкл Джексон жив!», — согласен с предыдущим ораторов пользователь seme.n174.
«Ничего естественного не осталось», — написала пользователь anastasiya_k.1987.
Поклонники Яны Кошкиной забили тревогу, сравнивая фотографии актрисы с первыми изображениями в аккаунте.
«Яна, возраст не тётка… пора задуматься», — отметила grafinpoz, практически подытожив мнение встревоженных фанатов.
Впрочем, без положительных комментариев не обошлось — многие подписчики Яны Кошкиной высказали мнение, что все изменения актрисе к лицу.
«Совсем скоро вы станете самой завидной невестой российского шоу-бизнеса», — отмечается под фотографией.