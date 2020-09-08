"Майкл Джексон жив": встревоженные фанаты заподозрили Яну Кошкину в злоупотреблении ринопластикой 

Известная актриса, телеведущая и звезда телеканала ТНТ Яна Кошкина опубликовала для своих подписчиков в социальной сети Инстаграм очередную фотографию, которая вызвала тревогу у некоторых поклонников.

Как предположили фолловеры, актриса в погоне за красотой начала злоупотреблять медицинскими процедурами: в частности, ринопластикой.

«Что с носом? Все меньше и меньше, как у Майкл Джексона», — написал в комментариях подписчик с ником eduardglukhovskii3.

«Майкл Джексон жив!», — согласен с предыдущим ораторов пользователь seme.n174.

«Ничего естественного не осталось», — написала пользователь anastasiya_k.1987.

Поклонники Яны Кошкиной забили тревогу, сравнивая фотографии актрисы с первыми изображениями в аккаунте.

«Яна, возраст не тётка… пора задуматься», — отметила grafinpoz, практически подытожив мнение встревоженных фанатов.

Впрочем, без положительных комментариев не обошлось — многие подписчики Яны Кошкиной высказали мнение, что все изменения актрисе к лицу.

«Совсем скоро вы станете самой завидной невестой российского шоу-бизнеса», — отмечается под фотографией.