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"Никакого ДТП не было бы, если бы были дирижабли": что говорят звезды о приговоре Ефремову

Шоу-бизнес
20:49, 08 сентября 2020

"Никакого ДТП не было бы, если бы были дирижабли": что говорят звезды о приговоре Ефремову
Фото из Instagram Сергея Шнурова
Фото из Instagram Сергея Шнурова

8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, в совершении которого обвинялся актер Михаил Ефремов. Актеру дали 8 лет колонии общего режима, надев наручники прямо в зале суда.

Отойдя от финала этой страшной истории, медийные личности высказались по поводу приговора.

Первым отреагировал Иван Охлобыстин, который писал письмо президенту с просьбой не отправлять Ефремова в колонию, поскольку он ослаблен и не выживет в тюремной среде. 

«Ну, что? Все довольны? 8 лет», - подписал снимок с изображением Джокера Иван Охлобыстин. Учитывая, что сейчас пост не виден в Instagramm актера, возможно эмоции отступили, или волна хейта была слишком сильной.

Не отказался от друга и Гоша Куценко: «И молчать сложно и говорить больно»,  - сказал на своей страничке актер, добавив что он должен это пройти. «И мы тоже», - написал Куценко.

Сергей Шнуров, как водится, написал стих по поводу тюремного срока Ефремова, суть которого сводится к тому, что Шнуру удалось остановиться, а Ефремова погубил пьяный угар. 

«Судьба несёт неудержимо, 

С подмостков, через суд на кичу. 

Восьмёрка общего режима...

"Артистом" там его все кличут. 

Он был мне друг. Давай! Налей! 

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? 

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта».  

Иосиф Пригожин назвал приговор справедливым. «Судят в первую очередь гражданина, который нарушил закон. Он сел пьяным за руль, пересек две сплошные, по его вине погиб человек, а в крови был обнаружен алкоголь. Если мы из-за жалости пропустим это дело, то другие его будут использовать как инструмент давления на суд», — заявил продюсер в интервью «Газете.ру».

Актер, музыкант и общественно-политический деятель Сергей «ПАУК» Троицкий считает, что можно было этого всего избежать. «Я предлагал сделать моднейшие дережабли, чтобы люди летали на них. Но власти ко мне не прислушались. Так бы ничего этого не случилось, сел на дережабль и полетел над собянинскими площадками, и ничего бы не случилось», — сказал Троицкий журналистам у здания Пресненского суда, где решалась судьба Ефремова.

Эдгард Запашный в интервью той же «Газете» назвал все происходящее большим горем двух семей. «Во-первых, это семья погибшего, потому что человек не заслуживает такого ухода из жизни. Во-вторых, это горе не только самого Ефремова, но и целой семьи. Я снимался в одной передаче с его родной сестрой и видел, как тяжело его родным, друзьям и, конечно же, поклонникам», — заявил дрессировщик, особенно подчеркнув, что, несмотря на абсолютно полярные политические взгляды, он всегда считал Ефремова очень талантливым человеком. 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс назвал этот приговор предостережением для звезд, «которые стали ощущать себя выше общества».

Ксения Собчак не выдержала это представление еще на этапе старта слушаний по делу. «По Ефремову глянула и стерла ссылку. Какой-то … цирк — ряженые, барабаны, народные гулянья. [непечатное слово]», — написала телеведущая.

«Все по делу! Пущай посидит», — написал в личном телеграм-канале Дмитрий Губерниев.  

Не обошлось и без мемчиков.

Рустам Солнцев опубликовал в Instagram фото Ефремова в камере с фразой: «Вас беспокоят из службы безопасности "Сбербанка"». И сразу получил в комментариях ответы в стиле: «от сумы и от тюрьмы», и «это не смешно».

«Не помогли ни шаманы, ни родственники. Суд отправил Ефремова в колонию общего режима. 8 лет», — написал телеграм-канал «Небожена».

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Шоу-бизнес

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