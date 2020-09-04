Роберт Дауни-младший заявил, что "покончил" с Железным человеком

Американский актер Роберт Дауни-младший сообщил, что не будет участвовать в кинопроектах вселенной Marvel (MCU).

Об этом он заявил в подкасте SmartLess, пишет РБК. В ответ на вопрос ведущего о его планах Дауни-младший заявил, что «покончил» с Тони Старком. По его словам, в настоящий момент Marvel ищет новые идеи.

Издание отмечает, что с 2015-го по 2019-й актер не был задействован ни в каких проектах, кроме фильмов MCU. В последние годы Дауни-младший снимался в кинолентах «Мстители: Финал», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Эра Альтрона».

В начале 2020 года вышла новая картина с Дауни-младшим в главной роли «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». На 2021-й намечен выход фильма «Шерлок Холмс 3».