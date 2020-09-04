"Би-2" отказались от намеченного на 12 сентября концерта в Минске

Организаторы концерта «Би-2» в Минске, ранее отмененного из-за COVID-19, сообщили о том, что шоу опять не состоится.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия, концерт, запланированный на 12 сентября на стадионе «Динамо», будет перенесен.

Отмечается, что это происходит уже во второй раз. Изначально он должен был состояться 6 июня – тогда его отменили из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в родной стране событиями – и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Более того, сейчас мы не можем гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших зрителей, которые должны посетить шоу», – говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что все приобретенные билеты останутся действительными. Новая дата пока не обозначена.