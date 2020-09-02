"Даже встать проблема": Преснякова сообщила о тяжелой беременности Подольской

Свекровь певицы объяснила, почему певица скрывала «интересное положение». Виной всему – плохое самочувствие.

Как рассказала в программе «Секрет на миллион» (НТВ) мама Владимира Преснякова, первые месяцы беременности Натальи протекали очень тяжело.

«Она даже встать не могла», – пояснила Елена Преснякова.

Неудивительно, что Наталья Подольская на первых порах тщательно скрывала свое «интересное положение» и снизила активность в прибыльном Instagram.

Теперь же, когда угрозы малышу нет, Наталья начала путешествовать и радовать поклонников беременными фото. Подольская уже слетала с сестрой в Турцию, затем перебралась в Ялту, где к ней присоединился супруг.

Главная интрига – пол ребенка – скорее всего будет раскрыта уже после родов певицы, которые предположительно состоятся поздней осенью.

Во всех комментариях под фото Наталье желают дочку. Сама пара не раз говорила о том, что мечтает о девочке, а старший сын Артемий уже придумал имя будущей малышке — он хочет назвать ее Олей.

Напомним, что появления первенца пара ждала больше 10 лет, да и саму ту беременность нельзя назвать легкой. Так что повторение сюжета вполне логично, особенно учитывая возраст родителей. Наталья Подольская приближается к 40-летнему юбилею, Владимир Пресняков разменял пятый десяток.