"Меня тошнило, потом парализовало": гипнологи назвали первые "слова" Навального после отравления

К скандалу с отравлением Алексея Навального подключились даже гипнологи. Они утверждают, что он «очнулся» и что они «поговорили» с душой политика.

С помощью регрессивного гипноза специалисты якобы подключились к тонкому телу оппозиционера, находящегося в коме в немецкой клинике «Шарите», и задали интересующие всех вопросы: кто, как и зачем отравил Навального? И сможет ли политик вернуться к нормальной жизни?

Эксперимент провели сотрудники Центра гипноза им.Якова Брюса, сеанс они выложили в YouTube.

Женщина-контактер сообщила, что тело политика парализовано, а внутренние органы будто горят огнем. Сам же дух Алексея сейчас находится между двумя мирами.

– Убрать меня решили, – «сказала» душа Навального в ходе сеанса. – Почувствовали во мне конкуренцию. Но я не готов уходить, я не хочу умирать, у меня еще много дел на Земле!

Даже если я вернусь в физическое тело и останусь калекой, все равно я буду бороться до конца!

Душа Навального «назвала» отравителей «гнилыми» и «подлыми» людьми. Вероятное время отравления, по мнению гипнологов, – вечер дня, предшествовавшего госпитализации.

– Скорее всего я что-то выпил за ужином, – «сказал» Навальный. – Я точно не знаю, но думаю, что произошло это в одном месте, я там кушал... Я чувствовал, что-то не то.

Воду выпил, вино было еще красное... Потом тело парализовало все, больно. Мне до вылета немного плохо было, меня тошнило, но я думал, что переволновался, потому что немножко боюсь летать. Но в самолете мне хреново стало, и все – я потом ничего не помню.

На вопрос о том, кому было выгодно его устранение, дух Навального пояснил: «Совсем вышестоящим это не надо. Тут другие задействованы».

– Почувствовали во мне конкуренцию, поскольку люди тянутся ко мне, – «продолжил» дух политика. – Чувствуют опасность. Боятся. Те, кто это сделал, – души продажные.

В конце сеанса Навальный пообещал бороться за жизнь и выздороветь.