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"Федя все оплатит": в свадьбе Светланы Бондарчук увидели корыстный мотив

Шоу-бизнес
06:01, 25 августа 2020
«Жёлтая газета. Зажигай!» №32-2020

"Федя все оплатит": в свадьбе Светланы Бондарчук увидели корыстный мотив
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана вышла замуж. На торжестве собрался весь столичный бомонд. Продюсер Яна Рудковская веселилась пуще других – отрывалась за долгие месяцы самоизоляции. Появился на торжестве и сын Светланы в обнимку с новой возлюбленной.

Супругом Бондарчук стал директор проектов студии дизайна, композитор и продюсер Сергей Харченко. Влюбленные встречаются уже два года, но на свадьбу решились только сейчас.

– Скажу по секрету: мы сделали свадьбу за 2 недели, – сообщила Бондарчук. – Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «да».

К слову, за время праздника Светлана поменяла три наряда. В загс 51-летняя невеста надела длинное платье, в ресторане сменила его на короткое, а к вечеру появилась в новом блестящем наряде, дополнив образ фатой и кедами. В этот вечер Светлану можно было легко спутать с 20-летней девушкой.

Одним из главных гостей стал ее 28-летний сын Сергей Бондарчук. На мамин праздник он пришел с новой возлюбленной, девушкой по имени Валерия. Напомним: недавно Сергей развелся с матерью своих двоих детей Татой, с которой он прожил семь лет. Впрочем, долго по этому поводу не горевал. Ночью и днем теперь ему не дает скучать Валерия.

Торжество Бондарчук отмечала в одном из ресторанов, расположенном на 62-м этаже. Среди гостей были Яна Рудковская, Ирина Старшенбаум, Матильда Шнурова, Рената Литвинова с дочерью Ульяной, Инна Маликова, чета Юдашкиных, Максим Виторган и Нино Нинидзе и другие.

Гости едва не прослезились, когда новый супруг Бондарчук спел ей романтическую песню под собственный аккомпанемент. В оставшуюся часть вечера присутствующих развлекали профессиональные музыканты, включая Сергея Мазаева. В разгар торжества вынесли роскошный торт.

– Торт был шикарным и очень вкусным, – рассказала нам Марина Юдашкина. – А в целом была теплая обстановка, собрались самые близкие люди, которые посвятили вечер молодоженам.

Как вы отреагировали, когда жених запел?

– Я давно знакома с Сергеем и его творчеством. Он талантливый человек, пишет очень много песен.

Дизайнер Виктория Газинская также прекрасно провела время на главной свадьбе года.

– Было очень много танцев, – поделилась воспоминаниями со свадьбы Виктория. – Я была до 3 часов утра, но многие остались праздновать дальше. По поводу угощений мало что могу сказать. Я – вегетерианка, но у меня был свой коктейль, от которого мне было очень хорошо.

Фото: соцсети

«Содержать семью Светы будет Федор!»

Блогер Лена Миро не из тех, кто порадовался счастью молодоженов. Она нашла истинную причину любви Харченко к Бондарчук. Об этом Миро без стеснения написала в своем блоге.

«Свету выперли, а Харченко – хороший человек. Кто им будет покупать корм? Думаю, что Федя и будет. Кто ж еще? У человека есть собака, у собаки есть блохи. У Феди есть Света, у Светы есть теперь муж. Сдается мне, что Федор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара», – заявила Миро.

По мнению Миро, Светлана никогда не говорит плохо о бывшем супруге, поскольку финансово зависит от него. В связи с этим она задается вопросом: «А была бы нужна молодожену Харченко 51-летняя Светка, если бы у нее не было Феди?»

Лена Миро // фото: соцсети

Теги: #Бондарчук

Рубрика: Шоу-бизнес

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