"Федя все оплатит": в свадьбе Светланы Бондарчук увидели корыстный мотив

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана вышла замуж. На торжестве собрался весь столичный бомонд. Продюсер Яна Рудковская веселилась пуще других – отрывалась за долгие месяцы самоизоляции. Появился на торжестве и сын Светланы в обнимку с новой возлюбленной.
Супругом Бондарчук стал директор проектов студии дизайна, композитор и продюсер Сергей Харченко. Влюбленные встречаются уже два года, но на свадьбу решились только сейчас.
– Скажу по секрету: мы сделали свадьбу за 2 недели, – сообщила Бондарчук. – Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «да».
К слову, за время праздника Светлана поменяла три наряда. В загс 51-летняя невеста надела длинное платье, в ресторане сменила его на короткое, а к вечеру появилась в новом блестящем наряде, дополнив образ фатой и кедами. В этот вечер Светлану можно было легко спутать с 20-летней девушкой.
Одним из главных гостей стал ее 28-летний сын Сергей Бондарчук. На мамин праздник он пришел с новой возлюбленной, девушкой по имени Валерия. Напомним: недавно Сергей развелся с матерью своих двоих детей Татой, с которой он прожил семь лет. Впрочем, долго по этому поводу не горевал. Ночью и днем теперь ему не дает скучать Валерия.
Торжество Бондарчук отмечала в одном из ресторанов, расположенном на 62-м этаже. Среди гостей были Яна Рудковская, Ирина Старшенбаум, Матильда Шнурова, Рената Литвинова с дочерью Ульяной, Инна Маликова, чета Юдашкиных, Максим Виторган и Нино Нинидзе и другие.
Гости едва не прослезились, когда новый супруг Бондарчук спел ей романтическую песню под собственный аккомпанемент. В оставшуюся часть вечера присутствующих развлекали профессиональные музыканты, включая Сергея Мазаева. В разгар торжества вынесли роскошный торт.
– Торт был шикарным и очень вкусным, – рассказала нам Марина Юдашкина. – А в целом была теплая обстановка, собрались самые близкие люди, которые посвятили вечер молодоженам.
– Как вы отреагировали, когда жених запел?
– Я давно знакома с Сергеем и его творчеством. Он талантливый человек, пишет очень много песен.
Дизайнер Виктория Газинская также прекрасно провела время на главной свадьбе года.
– Было очень много танцев, – поделилась воспоминаниями со свадьбы Виктория. – Я была до 3 часов утра, но многие остались праздновать дальше. По поводу угощений мало что могу сказать. Я – вегетерианка, но у меня был свой коктейль, от которого мне было очень хорошо.
«Содержать семью Светы будет Федор!»
Блогер Лена Миро не из тех, кто порадовался счастью молодоженов. Она нашла истинную причину любви Харченко к Бондарчук. Об этом Миро без стеснения написала в своем блоге.
«Свету выперли, а Харченко – хороший человек. Кто им будет покупать корм? Думаю, что Федя и будет. Кто ж еще? У человека есть собака, у собаки есть блохи. У Феди есть Света, у Светы есть теперь муж. Сдается мне, что Федор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара», – заявила Миро.
По мнению Миро, Светлана никогда не говорит плохо о бывшем супруге, поскольку финансово зависит от него. В связи с этим она задается вопросом: «А была бы нужна молодожену Харченко 51-летняя Светка, если бы у нее не было Феди?»