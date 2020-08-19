"Отхаркиваю пыль": "Левин" из "Интернов" теперь работает на стройке в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис рассказал о своей новой работе и чуть не расплакался из-за издевательств хейтеров.

Уже два года артист, блестяще сыгравший роль застенчивого ботаника Бориса Левина в сериале ТНТ «Интерны», живет в Великобритании. Дмитрий ушел из кино и теперь не гнушается никакой работы. К примеру, в чужой стране он уже успел поработать официантом, а сейчас трудится на стройке. Такая целеустремленность у одних вызывает уважение, а у других… повод посмеяться над чужой, как они считают, неудачей.

Как только стало известно о новой профессии звезды «Интернов», на страницы Шаракоиса в соцсетях тут же набежали хейтеры и стали глумиться над актером, который теперь работает «непонятно кем».

Дмитрия такая реакция людей очень расстроила, и он дал очень эмоциональный ответ «доброжелателям» в своем личном блоге .

Прежде всего Шаракоис решил развеять миф о том, что строители за границей очень мало получают.

– У многих, кто работает на стройке, уже есть свои дома в Англии, – утверждает 34-летний Дмитрий. – Они перемещаются на трех машинах, это абсолютная правда. Если человек рукастый, он спокойно может заработать огромные суммы в месяц…

За то, что я делаю, я не заслужил таких слов, как «ничтожество».

Я из многодетной семьи, с детства привык работать, и меня не смущает ситуация сейчас в моей жизни. У меня нет денег – я иду работать, иду еще работать и иду еще работать. А потом прихожу и просто отхаркиваю эту пыль. У меня проблемы с кожей, но мне плевать, потому что я иду дальше. Не надо называть ничтожеством человека, который борется с трудностями. Это не правильно!

Шаракоис попросил интернет-пользователей не судить о его жизни «по обложке», так как они многого не знают.

Дмитрий признался, что переехал в Великобританию потому, что его перестали утверждать на роли в российском кино. Он три года ходил по кастингам. И все тщетно!

– Я абсолютно не считаю себя состоявшимся актером. Я считаю, что у меня все не получилось, – произнес Шаракоис, чуть было не расплакавшись.

– Я не хотел, чтобы у меня было все именно так. То, что у меня было в жизни – какие-то съемки, я всем не доволен, мне не нравится, – признался выпускник актерского факультета ГИТИСа. – Я изначально хотел пойти по другому пути. Я пробовался у Алексея Учителя очень долго на главную роль в одном фильме. Меня в итоге не утвердили… И затем, когда я уже снимался в «Интернах», меня звали на следующие пробы в фильмах Учителя…

Дмитрий утверждает, что получить работу у именитого режиссера ему помешала как раз роль Бориса Левина в «Интернах», которая прославила его на всю страну. Как только ассистенты Алексея Учителя узнали, что он снимается в сериале, перестали звать Дмитрия на пробы. После окончания съемок «Интернов» Шаракоиса не шибко приглашали сниматься и другие режиссеры.

Дошло до того, что доход звезды известного сериала упал до 30 тысяч рублей в месяц. Ему стало тяжело платить за съемное жилье и как следует питаться.

– Если я когда-то снимался в кино, в сериалах, я теперь должен только сидеть и ждать, когда у меня еще будет какая-то роль? А что я буду кушать? – спрашивает Дмитрий у своих критиков.

Напоследок артист-строитель отметил, что нет худа без добра, и благодаря своей непростой жизни в Великобритании он многому научился. Теперь Дмитрий верит, что дальше у него все будет хорошо.

– Да, я теперь рукастый! – радуется Шаракоис. – Я могу декинг (садовый паркет. – Прим. Sobesednik.ru) сделать в саду, могу забор поставить. Да я теперь многое могу! Я вырос без отца, меня никто этому не научил, а здесь я этому научился…

Мне не стыдно пойти на стройку и целый день шкурить. Я возвращаюсь весь в пыли, моюсь, кушаю, смотрю новый сериал и занимаюсь другой работой. Мне не стыдно работать!