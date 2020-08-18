"Срамота!": голая грудь 46-летней Натали взорвала интернет

Певица Натали разместила в своем Instagram снимок со съемочной площадки клипа, на котором предстала в полуобнаженном виде, прикрывая голую грудь одной морской раковиной.

Фото в хорошем смысле «взорвало» соцсеть певицы. За сутки оно собрало 15 тысяч лайков при среднем показателе в 5 тысяч.

«Со своим российским менталитетом говорю: "Уж не по возрасту мне так обнажаться… Режиссёр так не считает"», – подписала фото певица, снабдив свой комменатрий смайликами.

Подавляющее большинство отзывов подписчиков были справедливо восторженными. Но не обошлось и без негатива.

«Пока платят, раздевайся», – посоветовали звезде.

«Как скажет герой фильма "Операция Ы", – срамота», – заметил подписчик.

«Ну вот и до "православной" Наташи дошла обнаженка... А то в купальничке было бы менее красиво? – задается вопросом пользователь. – Смотря какой купальник! Режиссёр – олух... В очень красивом купальнике могла бы быть "бомба"! А так... Как Нюша, как Глюкоза, как Лобода... – уподобилась всем "неправославным"... Сдалась».

Был и еще один комментарий, в котором фолловер упрекнул Натали в излишней развязности, напомнив, что ее страницу смотрят дети. На этот укол певица, судя по всему, решила ответить в следующем посте, где рассказала о реакции ни снимок собственных детей.

3-летний Евгений остался индифферентен (лишь бы мама рядом была), 10-летний Анатолий был в восторге от образа, а вот 18-летний Арсений выступил как настоящий критик. «Оценил техническую сторону клипа… не "глядя" на образы, считает, что "потребители" моих фантазийных образов – поклонники, а он не поклонник, он сын... Вот так и живём...» – написала на страничке в соцсети Натали.

Напомним: не так давно соцсети пережили период волны эйджизма, которую запустила Ксения Собчак, написав в посте, что женщины после 40 лет, выкладывающие обнаженные фото в развратных позах, выглядят убого. Этот текст сработал как катализатор всех красавиц 40+ и спровоцировал появление целого ряда эротических фото. Видимо, отголоски несогласия с Собчак мы наблюдаем до сих пор.