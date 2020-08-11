Врачи "скорой" настаивают на госпитализации Ефремова из зала суда

Спустя пять минут после того, как актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский районный суд, к зданию подъехала машина скорой медицинской помощи, пишет «Интерфакс».

Корреспондент агентства утверждает, что актера в здание суда «практически заносили». По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, у актера начались серьезные проблемы с сердцем. Вчера у него было тяжелое состояние, но он отказался вызывать «скорую».

Теперь прибывшие на место медики настаивают на госпитализации, пишет канал RTVi. Сейчас актеру оказывают помощь помощь в комнате судебных приставов.

Ранее старший сын погибшего в ДТП с участие Ефремова Сергея Захарова потребовал через суд с актера 6,5 миллиона рублей за моральный ущерб.