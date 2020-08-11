Пригожин призвал уничтожить Соседова: Манерная мерзость, отброс общества!

Иосиф Пригожин обрушился на Сергея Соседова. На днях продюсер заявил, что в месяц для жизни ему необходимо от полутора до двух миллионов рублей. Услышав сумму, музыкальный критик округлил глаза.

«Жить на такие деньги, когда народ нищенствует, просто неприлично!» – не стал скрывать эмоций Сергей в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru.

Слова музыкального критика вывели Пригожина из себя. Иосиф назвал Соседова «голубой устрицей и отбросом общества», а после заявил, что таких, как Сергей, нужно уничтожать.

– Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни? Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку.

Сергей Соседов // Фото: Global Look Press

Пригожин не исключает, что подаст на Соседова в суд. И пообещал жаркую личную встречу. Напоследок Иосиф добавил, что с такими людьми, как Сергей, стыдно жить в одном обществе.

– Когда я его встречу, то загружу и засужу, – заявил Пригожин. – С такими, как он, стыдно жить в одном обществе. Когда я его вижу, то мне стыдно с ним рядом находиться, а его еще приглашают на телевидение.

Надо сказать, что в свое время Соседов и Пригожин работали вместе на проекте «Ты-Суперстар». Иосиф был продюсером, а Сергей – одним из членов жюри. Тогда яркие оценки Соседова Пригожину очень нравились. Более того, они были солидарны в том, что победительницей проекта должна стать Азиза.

P.S. О том, что думает Сергей Соседов по поводу оскорблений Пригожина, читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru.