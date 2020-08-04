Рома Жуков рассказал о свадьбе: "Мы пригласили Зверева, Шуру, Вадима Казаченко..."

В жизни Романа Жукова грядет радостное событие. Артист решил узаконить свои отношения с возлюбленной Ольгой Илларионовой, с которой живет вместе уже два с половиной года. О том, каким будет торжество и как он делал предложение своей второй половинке, певец рассказал нашему корреспонденту.

Роман познакомился с Ольгой, еще когда был женат в первый раз. Но любовные отношения между ними, по словам артиста, завязались только после развода Жукова, а не до, как пишут многие СМИ.

– Мы знакомы с Ольгой с 2014 года, – рассказывает 53-летний любимец публики. – Но, когда я находился в браке, никаких интриг у меня с ней не было, хоть она мне всегда казалась привлекательной. Мы стали встречаться с Ольгой через год после того, как я ушел из семьи.

Роман признался нашему корреспонденту, что сделал предложение своей возлюбленной еще полгода назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо Крым,всё было супер 👍🤩👋#крым #ромажуков Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) 19 Июл 2020 в 6:42 PDT

– Это произошло в Париже на вершине Эйфелевой башни в день Святого Валентина, – вспоминает артист. – Сделал все как положено – подарил кольцо с бриллиантом. Ольга, конечно, немного поломалась, но потом согласилась. Перед ЗАГСом у меня нет никакого страха, потому что мы с моей невестой друг друга любим, и брак – это закономерное событие в нашем случае. Но к органам регистрации как к таковым я отношусь как к совершенно формальным службам. Не воспринимаю их никак – есть они и есть. Для меня прежде всего важны отношения между людьми, любовь. Если жених и невеста связаны узами любви, то эти узы распространяются на всю судьбу этих людей.

– Свадьба будет пышной, – продолжает Роман. – Мы пригласили многих артистов – Сергея Зверева, Шуру, Вадима Казаченко... Надеюсь, у всех получится прийти.

Также Роман признался, что они с возлюбленной уже ведут разговоры о детях. Несмотря на то, что у певца уже есть шестеро детей от предыдущего брака, а у Ольги есть дочь, появлению еще одного ребенка они будут только рады.

– Ольга очень хочет мальчика, – откровенничает Жуков. – И я ее в этом поддерживаю. Почему бы и нет?!