"Все тело Шиловой в синяках!": Штурм в ужасе от состояния писательницы

Певица рассказала шокирующие подробности о тяжелом положении звезды детективов.

Писательница Юлия Шилова находится в непростой ситуации. Звезда детективов никак не может выйти из серьезной депрессии. Вытащить Шилову пытается ее близкая подруга Наталья Штурм, которая поделилась шокирующими подробностями состояния Шиловой.

– У Юли сильное нервное потрясение, – делится переживаниями Наталья. – В ее жизни произошло много бьющих по нервам ситуаций. Причем они шли одна за другой. Я не знаю, что с ней делать. В неврологию она не хочет ложиться. Считает, что у нее есть хороший невролог, который ее обязательно вылечит. Но я вижу, что раз за разом ей становится все хуже и хуже. Я уехала в Ростов, так она вся перебилась на лестнице.

В тусовке болтают, что упасть с лестницы Шилова могла после принятия успокоительных таблеток.

– Я не знаю, в каком она состоянии была, когда упала с лестницы, – продолжает звезда. – Может быть, она выпила таблетки успокоительные. Мне тоже непросто: не знаю, как действовать. Я нахожусь в такой же ситуации, как в свое время с Осиным. Когда я стала настаивать, чтобы он лег в больницу, он посчитал меня своим врагом. Так что больше таких ошибок повторять не буду никогда. Мне дороже дружба с Шиловой, чем негатив. Пусть как хочет, так и делает.

– Надеюсь, что ей врачи скажут, что нужно в первую очередь лечить нервную систему, – сетует Штурм. – Она у нее расшатана до предела. Юля – добрый человек, который не умеет сопротивляться злу! И отсюда все ее беды.

Она никогда не строит козни, не говорит плохо о людях. Просто получает удары судьбы один круче другого. Шилова очень доверчивая, и нечистоплотные люди этим пользуются. В психологическом плане она разрушена полностью. У нее все тело в синяках. Они появляются из-за стресса. Проводишь рукой по коже – и сразу появляется покраснение. Очевидно, что ей нужно комплексное лечение. Быть может, стоит полежать в клинике, которая занимается неврологией. Но она не хочет.