"Ее просто измучили": Штурм рассказала о состоянии упавшей с лестницы Шиловой

51-летняя писательница Юлия Шилова переживает непростые времена. Автор детективов находится в тяжелейшей депрессии, из которой не может выбраться уже несколько лет. На днях Юля и вовсе оказалась в больнице. В один из дней Шилова оступилась и упала с лестницы второго этажа на металлические ступени. Сейчас звезду спасают медики.

– Причина падения проста – череда жизненных неурядиц, упадок сил, бессонница, измотанная нервная система, – заявила Наталья Штурм. – Юля еле стоит на ногах. На днях ей снимут гипс, и она ляжет в клинику неврозов. Юля тает на глазах. Я уже боюсь уехать куда-то, чтобы с ней опять что-то не стряслось.

Штурм и Шилова // фото: соцсети

Штурм уверяет: нервы звезде детективов вымотали мужчины. У писательницы в последнее время было немало романов, но найти спутника жизни она так и не смогла.

– Ее просто измучили, – продолжает Штурм. – Сколько мы знаем случаев, когда человека нужно спасать, а все просто проходили мимо.

Сама Юля общаться с нашими корреспондентами не стала. Шилова заявила, что у нее нет на это сил.

– Я неважно себя чувствую, – сказала писательница.