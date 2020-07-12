Новая команда американского Playboy поставила на обложку рэпера с маникюром

На обложке американского журнала Playboy во второй раз за все время существования издания появился мужчина (вне окружения женщин). Им стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Ему предшествовал только основатель журнала Хью Хефнер и то в порядке исключения в спецномере после смерти издателя.

Обложка обновленного Playboy получилась экстравагантной: рэпер на нем запечатлен с маникюром и в позолочентилной тоге Versace, пишет РБК. Известно, что Bad Bunny поддерживает ЛГБТ-сообщество, права женщин и выступает против коррупции в родной стране.

Экс-редактор российской версии Playboy Влад Ковлейский в эфире RTVi отметил, что в нашей стране журнал как раз неоднократно помещал на обложку мужчин. В одном из последних случаев героем номера стал Сергей Шнуров.

«В нынешней ситуации секс не очень продается. <...> Пришел интернет и все упало. Поэтому Playboy дрейфует всячески в сторону своих конкурентов из GQ, Esquire. И старается сделать имидж не на обнаженном теле, а на гламуре и эпатаже», — говорит Влад Ковлейский.

Маркетолог из Сан-Франциско Федор Датнов пояснил, что этот эксперимент является делом рук новой команды журнала, которая пришла в редакцию в 2019 году.

«Насколько я понимаю, они хотят полностью перевернуть представление о журнале, больше фокусируются на молодежь нынешнюю и при этом расширяют свою аудиторию как на нетрадиционную сексуальную ориентацию, так и на женскую аудиторию. Выходят за рамки чисто мужского журнала. И тут вопрос: получится ли им заполучить новую аудиторию и не потерять старую», — говорит Датнов.