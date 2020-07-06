Виктор Коклюшкин не собирается извиняться перед Петросяном: "Моя совесть чиста"

Евгений Петросян подает на своего коллегу в суд: юмористу не понравилось, как Виктор Коклюшкин высказался о его супруге. Что думает об этом сам Виктор Михайлович – в нашем материале.

На прошлой неделе вышла статья о том, почему дочь Евгения Петросяна не принимает Татьяну Брухунову, супругу своего отца. Ситуацию прокомментировали несколько коллег и адвокат Петросяна. Одним из комментаторов выступил Виктор Коклюшкин. Напомним его слова.

– И сейчас скажу: не подходит она ему, – сказал нам о Брухуновой сатирик. – С Еленой Степаненко они с 75 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг партнер вместо своей партнерши, Олимпийской чемпионки возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, – он не сможет работать. Пока что экран телевизора показывает нам отсутствие Евгения Вагановича, только старые записи крутят.

Виктор Коклюшкин

Вроде бы ничего обидного. Виктор Михайлович не оскорблял Татьяну, однако, по его словам, журналисты, перепечатавшие материал, добавили к его высказыванию мнение других спикеров, что и могло обидеть Петросяна.

– Я в курсе происходящего. При перепечатке новости, другие издания не упомянули, кто что говорил, за все слова в статье виноват оказался я. Абсолютно ничего плохого не сказал, резкие слова, которые сказал кто-то другой, припечатали мне. Я, наоборот, сказал о ней, что она симпатичная девушка. Ничего обидного в моих словах нет. Когда с утра я узнал о том, что Евгений Ваганович подает на меня в суд, грешным делом набрал его, но не смог дозвониться, теперь даже пробовать не буду. Если он грамотный человек, то сам поймет, где мои слова, а где чужие. Извиняться я не собираюсь, я ни в чем не виноват.