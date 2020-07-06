Элайджа Вуд за $225 записал видео в поддержку арестованного соперника Лукашенко

Голливудский актер, исполнитель роли Фродо в фильме «Властелин колец» Элайджа Вуд записал обращение со словами поддержки в адрес Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Виктор Бабарико являлся главным соперником Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах в Беларуси.

В обращении Вуд отмечает, что знаком с ситуацией, в которой находится политик и его сын. Он ободряет их: «Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!» (перевод Meduza). Актер выразил надежду, что скоро Бабарико и его сына выпустят на свободу.

В предвыборном телеграм-канале Бабарико писали, что вся семья кандидата в президенты — фанаты «Властелина колец».

Портал TUT.by отмечает, что видео Элайджа Вуд было записано через сервис Cameo, где все желающие могут заказать у селибрити подобный привет за определенную сумму от 20 долларов. Известно, что сообщение от Элайджа Вуда там стоит 225 долларов. На портале у актера уже есть 68 отзывов.