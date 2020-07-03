У звезды Comedy Club Екатерины Варнавы роман с режиссером

В день голосования по поправкам в Конституцию Андрей Малахов чуть не попал в эпицентр скандала, потому что шел на премьеру аудио-пьесы «Пигмалион» мимо Пушкинской площади, где проходили пикеты против поправок в Конституцию.

Позже ведущий написал в Instagram: «Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне один раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади».

Но, как правильно заметили Telegram-каналы, за политической историей совсем потерялся «светский повод для сплетен». «Кстати, пока фотографы серьезных изданий волновались, завидев среди протестующих у Пушкина Андрея Малахова, они, конечно, упустили очень симпатичную светскую новость частного характера», – написал «Антиглянец», опубликовав совместное фото Варнавы и Молочникова.

Сама Варнава в Instagram молчит как партизан. Но это ее стиль – расставание с бывшим партнером, танцором Константином Мякиньковым она скрывала почти год и впервые рассказала в интервью Ксении Собчак. Последняя с пристрастием допросила о симпатиях сегодняшнего дня, и Варнава неохотно признала, что человек, который ей интересен, в жизни присутствует, и он из творческой среды. Так что можно сказать, что здесь все сходится.

28-летний Александр Молочников является уроженцем Санкт-Петербурга. В 22 года он стал самым молодым режиссёром МХТ имени А. П. Чехова. Весной 2020 года участвовал в 11-м сезоне шоу «Танцы со звёздами» в паре с Анастасией Мельниковой, Екатерина Варнава также принимала участие в проекте.