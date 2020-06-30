"Ротару – не обнищавшая!": Мила Романиди – о потерянных миллионах звезды

София Ротару терпит убытки. Из-за закрытых границ певица не может приехать в Россию, где ее ждут на концертах. По самым скромным подсчетам, за три месяца София Михайловна потеряла больше сорока миллионов рублей. Впрочем, коллега звезды, певица Мила Романиди уверяет: деньги для Ротару сейчас – совсем не главное.

Мила Романиди / фото: из личного архива

– Она никакая не обнищавшая, – возмущается Мила Романиди. – Так некрасиво говорить о такой большой звезде, как София Ротару. У нее все в порядке. Все артисты находятся сейчас в достаточно тяжелом материальном положении. У меня тоже сорвалось много сольных концертов из-за пандемии. Съемки в кино и сериале с моим участием также перенесли на неопределенный срок.

Вообще, дурная привычка считать чужие деньги, – кипятится Романиди. – Не нужно лезть в карман Ротару. Это невоспитанность и невежество! София Михайловна – уникальная женщина. Она всегда меня поддерживала. Когда я появилась в «Песне года» с «Гавайской гитарой», она самая первая поздравила меня с успехом. Шла по коридору и спрашивала: «Где Романиди?» Подошла, обняла и сказала: «Молодец, девочка. Я тебя поздравляю с успехом! Ты прекрасно поешь. Замечательная песня. У тебя большое будущее!» Несмотря на то, что она – мегазвезда, всегда по-доброму и с душой относилась к молодым исполнителям.

София Михайловна всю жизнь посвятила сцене и народу, поэтому заслуживает жить так, как она хочет и как ей нравится. Она – народная артистка СССР и великая женщина, которая может позволить себе все, в том числе и длительный отдых с детьми в любимом доме.

София Ротару больше переживает из-за того, что нет возможности радовать зрителей своими выступлениями из-за закрытия границ. А уж никак не о деньгах! Для артистов, тем более такого уровня, как София Ротару, деньги уже не так важны. А важна любовь народа!