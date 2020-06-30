"Молимся": близкие скрывают правду о состоянии Аниты Цой

Новость о том, что Анита Цой госпитализирована с коронавирусом в одну из столичных больниц, повергла ее близких в шоковое состояние. Певица тщательно соблюдала самоизоляцию и старалась не выходить из своего загородного дома. Но проклятый коронавирус не щадит никого.

При этом данные о состоянии певицы разнятся. Одни уверяют, что болезнь у певицы протекает в легкой форме. Другие считают, что все не так радостно. В сети появилась информация, что у звезды – высокая температура, сильная одышка и слабость. Впрочем, близкие к артистке люди правду о состоянии ее здоровья афишировать не торопятся.

– Никакой информации нет, – заявила нам пресс-секретарь певицы Анна Кружель.

Между тем, как стало известно Sobesednik.ru, незадолго до попадания в больницу звезда стала соблюдать новую диету, рекомендованную ей корейским доктором. Артистка пересмотрела свой рацион, исключив из него пирожные, шоколад и даже сухофрукты. Кроме того, Цой на треть сократила потребляемый порции.

– Я не представляю своей жизни без диет, – еще совсем недавно заявляла звезда. – Потому что всегда была пухляшом. В 2005 году я весила аж 120 килограммов!

Для организма любое похудение – огромный стресс. И поклонники переживают, что ослабшему от новой диеты организму певицы будет сложнее сражаться с коронавирусом: «Нам остается только молиться!»