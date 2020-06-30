"Человек со странностями": Сафронов рассказал о разводе Шукшиной и Алибасова

Новость о том, что Бари Алибасов попал в психиатрическую лечебницу, активно обсуждают в светской тусовке. Многие считают, что скандальный продюсер затеял очередной фокус, чтобы напомнить о себе. Художник Никас Сафронов предполагает, что такое вполне может быть.

Никас Сафронов

– Я вообще не уверен, что Бари попал в психбольницу, хотя, безусловно, он – человек со своими странностями, но уж точно не сумасшедший, – говорит Никас. – Жаль, что Алибасов часто напоминает о себе не совсем нормальным способом. Понятно, что он – профессиональный шоумен и для поддержания своего имиджа ему нужны шумные процессы. Мы все уже давно знаем его как человека с авантюрным характером. Но если слухи действительно правдивы, то очень жаль. Тут мы можем вспомнить притчу про волков, когда мальчик дважды кричал: «Помогите, волки, волки!» И люди искренне отзывались и прибегали на его крики. Но всякий раз убеждались, что это была шутка мальчика. А вот когда действительно пришли волки, его уже никто не спас – потому что не поверили. Так может случиться и с Алибасовым. Вспомните недавнюю историю, когда он выпил «Крота», и вся страна переживала, давали советы, предлагали свою помощь. Но потом выяснилось, что это была его шутка. Я думаю, достаточно дурацкая по отношению к его друзьям и людям, которые его уважали. Но подобные истории вокруг него могут говорить нам о его не совсем адекватном поведении.

Но слухи могут быть и достоверными. Например, в последнее время Алибасов перестал общаться даже со своей законной женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как мы выяснили, более трех недель продюсер не выходит на связь. Она подозревает, что если он и в психушке, то его могут там удерживать насильно. Близкие же люди продолжают настаивать на разводе Федосеевой-Шукшиной с Алибасовым.

– Это брак с самого начала всем показался очень странным и непонятным: зачем вдруг Лидии Николаевне Шукшиной в ее достаточно взрослом возрасте выходить замуж? – рассуждает Сафронов. – Тем более за человека не совсем спокойного и зачастую скандального. Для Алибасова, скорее всего, это был очередной шумный процесс вокруг его имени. Ведь если даже они давно дружат, что вполне нормально, зачем заключать официальный брак, который вызвал у многих ее поклонников недоумение и сильное сожаление? Скорее всего Лидия Николаевна, будучи человеком наивным, творческим приняла этот брак серьезно. Но, как и следовало ожидать в реальности, он, кроме разочарования, ничего ей не принес. И не только ей. Она – вдова великого актера, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина, и все смотрели на нее как на королеву Викторию, которая всю жизнь тронно несла свой траур по погибшему мужу. Да, и у нее, и у Лидии Николаевны могла быть личная жизнь, которые не попадали на страницы газет. И вдруг на тебе: она выходит замуж и все ее поклонники от этого брака в шоке. Мы не можем давать советы – разводиться ей с Бари или нет, мы не имеем на это права, но если развод свершится, искренние друзья и почитатели таланта Федосеевой-Шукшиной, поймут и примут ее решение.