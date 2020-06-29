"Каждой женщине – по мужику": Малышева обеспокоена половой жизнью москвичек

Елена Малышева взяла за правило гулять по Москве. Телеведущая советует своим поклонникам брать с нее пример. Ведь регулярные прогулки – отличная профилактика многих серьезных заболеваний.

– Тридцать минут ходьбы пять раз в неделю считается достаточным для борьбы с гипертонией, – заявила Елена Васильевна. – Если – больше, то вы вообще чемпионы.

Вчера Малышева наслаждалась красотами центра Москвы. Телеведущая прошлась по Цветному бульвару, заглянув в Сретенский монастырь.

Прогуливаясь по улицам, Малышева заметила одиноких молодых женщин, которые читали на лавочках книги. Звезда Первого канала распереживалась, вспомнив знаменитую фразу Жириновского: «Каждой бабе – по мужику!»

– Как же грустно наблюдать, что женщины – без мужчин, – посетовала ведущая. – Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья.

Свою экскурсию по Москве теледива закончила на Красной площади. Ее активно узнавали прохожие, с которыми Малышева общалась весьма любезно. Она никому не отказывала в фотографиях и автографах.

– Я – фанат Москвы, – призналась воодушевленная Елена Васильевна. – Я родилась и выросла в Сибири, в Кемерово. Но мы каждый год проездом были в Москве и бесконечно любили этот город. Когда я возвращалась в Кемерово, мне казалось, что все дома – маленькие. Я так люблю Красную площадь, когда она ничем не заставлена: ни строительными лесами, ни катками. Просто чудо!