"Звезды притворяются нищими!": экс-стилист Пугачевой врезал Пригожину и Гогену

Стилист Джорд Ровалс, работавший с Аллой Пугачевой и Джулией Робертс, в ужасе от высказываний «нищих» звезд. Слова Иосифа Пригожина, Гогена Солнцева и других знаменитостей выводят его из себя. Ровалс призывает знаменитостей прекратить истерию.

– Я в шоке от всех этих представителей шоу-бизнеса и продюсеров, которые сидят и плачутся! – восклицает Джордж. – Нищими они только притворяются! А когда набивали себе карманы и брали по сорок тысяч евро за сольный концерт, им было хорошо! Тогда они ни о ком не вспоминали!

Ровалс уверяет: российские знаменитости настолько богаты, что могут жить безбедно до конца своих дней. Поэтому оказывать им поддержку государство не должно.

– Они половину России могут накормить, – говорит Ровалс. – У них же привычка хранить деньги с рождения. Они не тратят, как простые люди, в магазинах одежды, в салонах красоты. Они привыкли, что им все дарят: и квартиры, и машины, и меха, и жемчуга! Когда я начал брать деньги со звезд, они все с ума сошли. Я говорю: «Пора платить за работу!» Так они плакаться начали!

Одна Клара Новикова порядочная! Я ей как-то подарил карту на обслуживание в своем салоне на пятьдесят тысяч долларов. Так она после этого ни разу не пришла. Хотя до этого всегда ходила и платила за работу. Новикова так и сказала: «Бесплатно ходить не буду. Любая работа должна оплачиваться!» Вот она молодец! А все остальные – хапуги! Доставайте из комодов, из кубышек, из подушек, в которых вы храните свои миллионы! Доставайте и тратьте! Вы жадные. У мира эпидемия коронавируса, а у наших звезд – эпидемия жадности. И с каждым годом эта болезнь усугубляется!

Дарья Смирнова.