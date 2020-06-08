"Не по-пацански": Рудковская разочаровалась в Шнуре из-за ссоры с Пригожиным

Продюсер назвала конкретную дату, когда ее артисты, включая Билана, снова выйдут на сцену после длительного перерыва, вызванного пандемией.

Яна Рудковская, как и многие звезды, не осталась в стороне от самого громкого конфликта, случившегося во время карантина в сфере шоу-бизнеса. Продюсер Димы Билана встала на сторону Иосифа Пригожина. Более того, Яна призналась Sobesednik.ru, что поддерживает и идею эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна о создании фонда помощи артистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Рудковской кажется очень удачной кандидатура Иосифа Пригожина во главе такой организации. Вторит ей и Арман Давлетьяров, генеральный директор телеканала «Муз-ТВ».

– Я вообще в принципе за фонды, которые реально помогают людям, – говорит Арман Давлетьяров. – Все мы знаем истории, когда известные артисты заканчивают свою жизнь в нищете, потому что рядом с ними никого не оказывается, кто бы мог им помочь. Я с удовольствием поддержу идею Иосифа. Считаю, что он вполне может заниматься этим делом. Не просто так он заявил о своей готовности возглавить такой фонд. Он много лет работает в музыкальной индустрии, знает эту сферу, прошел от низов и стал одним из самых популярных продюсеров в нашей стране. Какие могут быть сомнения в его кандидатуре?!

Арман Давлетьяров

Яна Рудковская соглашается с гендиректором «Муз-ТВ».

– Форс-мажор с пандемией показал нам, что такой фонд нам нужен, – убеждена Яна. – Я знаю, что сейчас многие народные и заслуженные артисты, которые в возрасте, еле концы с концами сводят. Светлана Бондарчук, кстати, регулярно проводит благотворительный аукцион и вырученные деньги как раз переводит людям творческих профессий, которые раньше играли в кино, в театрах, были легендами советского кино. Поэтому я знаю, что потребность в фонде есть.

Но надо признать, что Иосифу придется очень сложно, потому что, как выяснилось, в нашей стране очень тяжело поддерживается такая инициатива, – рассуждает Рудковская. – Почему-то большинство людей считает, что все артисты здорово живут. Но это далеко не так. Популярность рано или поздно проходит, и у кого-то есть подушка безопасности, а у кого-то ее нет. Часто это люди еще и пожилые, больные. Надеюсь, что идею Иосифа поддержит государство, частные меценаты, другие фонды. Если Иосиф меня пригласит помогать, я с удовольствием это буду делать.

По словам Яны, если раньше творческим людям, столкнувшимся с нуждой, помогал Иосиф Кобзон, то теперь звезд поддерживает Михаил Гуцериев (российский предприниматель и поэт. – Прим. Sobesednik.ru).

– Михаил Сафарбекович помогает артистам различной степени популярности, – продолжает Яна. – Он дает им возможность петь свои песни, снимать клипы, помогает с концертами. Это действительно очень большой меценат. Возможно, с помощью таких людей, как Михаил Сафарбекович и Иосиф, мы действительно сможем возродить культуру. Кстати, фонд может еще и трудоустраивать людей. Допустим, уволили какого-то хорошего дирижера или звукорежиссера, а кто-то как раз ищет себе сотрудника. Фонд тут же дает рекомендацию. Здесь очень много может быть всего интересного.

Михаил Гуцериев

– Поведение Сергея Шнурова, который публиковал личную переписку с Пригожиным, стало для вас неожиданностью?

– Я считаю, что публиковать личную переписку – это не по-пацански. Все знают, что у меня немножко пацанский характер, я с мужчинами не на вы, а на ты, но я себе такого позволить не могу. Не совсем правильно выносить сор из избы. А начал это не Иосиф, а Сергей. Не ожидала я такого от Шнурова, всегда считала, что у него есть понятие достоинства. Этот его поступок меня разочаровал. Знаю, что Иосиф переживает по этому поводу, принимает близко к сердцу то, что Шнуров не правильно его понял и расценил его слова так, будто бы Иосиф просит чего-то для себя. А это не так. Он просит для тех артистов, которые остались без работы на длительный период.

Мои артисты, например, провели много онлайн-концертов, они зарабатывают с помощью рекламы в инстаграме, поэтому не нуждаются. Мы сами держимся и поддерживаем наших музыкантов, танцоров, потому что у нас с Димой Биланом, Юлианной Карауловой и группой «Градусы» есть еще и подушка безопасности. Я всем своим сотрудникам выплачиваю заработную плату. Сложно, но пока справляемся. Конечно, если так и дальше пойдет и концерты не возобновятся, нам будет тяжело. Но пока я помощи ни у кого не прошу, потому что считаю: мы достаточно заработали за прошлые годы и пока можем себе позволить дома посидеть. Но многие наши коллеги действительно находятся в бедственном положении. Поэтому я считаю, что Сергей Шнуров не прав. Можно было все комфортно решить.

– Есть ли прогнозы по поводу того, когда возобновится работа у артистов?

– Думаю, что концерты начнутся в сентябре, не раньше.