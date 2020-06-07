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"Черненький" "Иванушка" о романе с Фриске: "До сих пор общаюсь с родителями Жанны"

Шоу-бизнес
18:26, 07 июня 2020

"Черненький" "Иванушка" о романе с Фриске: "До сих пор общаюсь с родителями Жанны"
Global Look Press
Global Look Press

В программе «Секрет на миллион» один из «Иванушек» Кирилл Андреев раскрыл главные тайны своей жизни, среди которых был роман с ныне покойной Жанной Фриске. 

По словам «черненького» из «Иванушек», в далекие 90-е у него был роман с одной из главных в то время красавиц отечественного шоубизнеса Жанной Фриске.

– Да, у нас был роман, – признался Кирилл Андреев. – Это длилось недолго, два-три месяца. Мы были молодые, между нами была страсть. Жанночка тогда была солисткой группы «Блестящие», это был 96-ой год. Она мне сразу понравилась, я намекал ей на это, потом взял ее телефон, мы созванивались, но общались всегда очень быстро, а встречи были короткими, ведь в то время у нас было очень много концертов. Она всегда старалась уделить внимание, на мой день рождения приехала, подарила подарок и сразу уехала – это были чайные ложечки с деревянными основаниями. Я их сохранил, но потом из-за переездов они пропали. Нас закрутила гастрольная жизнь. Очень мало случаев, когда семья, где муж и жена артисты, – счастливая. Потом мы встретились с Жанной, тогда у меня уже сын родился, она сказала: «Я так хочу семью, как у тебя». Я видел это в ее глазах. О нашем романе практически никто не знал. Любовь, хотя здесь подходит больше слово «страсть», – любит тишину. Но, думаю, Андрей, «рыжий», точно знал. Папе Жанны я сказал об этом на поминках. У нее прекрасные родители, до сих пор поддерживаю с ними отношения, недавно маму ее поздравил с днем рождения. 

С Лолой, супругой, солист группы «Иванушки International» счастлив уже 22 года. На протяжении всей супружеской жизни Лола страдала от внимания назойливых поклонниц Кирилла. Во время беременности жены «Иванушки» появился даже слух, что якобы кто-то хочет облить Лолу кислотой. Семья не на шутку испугалась, а Андреев даже заявил на пресс-конференции, что если подобное будет продолжаться, он покинет группу.

Самый главный момент программы, он же финальный, – вскрытие конверта с «секретом на миллион», главной тайной героя передачи. Кирилл Андреев сжег конверт, тем самым отказался рассказывать свою тайну.

Рубрика: Шоу-бизнес

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