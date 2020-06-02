Ветлицкая заигралась в Вангу: певицу-противницу чипирования атаковали бесы

Наталья Ветлицкая продолжает делиться с подписчиками своей версией происходящего в мире. По ее словам, сейчас Свет борется с Тьмой (теми, кто якобы хочет чипировать население планеты под видом вакцинации), и человечеству в самом скором времени грозит глобальная катастрофа. Однако большинство поклонников певицы отказываются верить во всемирный заговор. Их звезда считает заблудшими овцами.

– То, что я говорю, – это правда, – считает Ветлицкая, – и если ее кто-то не хочет замечать, это не моя проблема. Меня удивляет, что некоторые молодые люди более ограничены, чем мы в своем восприятии. Откройте интернет, послушайте все мнения, сделайте свои выводы, вы почувствуете интуитивно, где правда. То, что я говорю о всемирном заговоре, говорю не просто так. Это не моя фантазия, понимаете? – полагает певица, не приводя при этом иных доказательств.

После таких заявлений на звезду 1990-х обрушился шквал критики. Комментаторы обвинили певицу в распространении фейков и в том, что она вносит сумятицу в и без того напряженное информационное поле.

– Не надо кидать мне такие заявления: типа, вы хотите, чтобы все умерли, – резко ответила Ветлицкая хейтерам. – Я бы, конечно, вам сказала так крепко, но здесь неприлично это делать. Я вашу глупость слушать не намерена, я хочу общаться с людьми разумными. После моих последних постов (о чипировании и вакцинации. – Прим. Sobesednik.ru) началась истерика. Сразу все активировались: все тролли, все злыдни, все черти, бесы всех мастей повылазили и пошли в атаку на меня. Я не политик, я как гражданин России имею право выразить свое частное мнение по поводу всего происходящего. Мы просто так не сдадимся! – боевито заключила певица.

Напомним, что ранее в своих разговорах с подписчиками в Instagram Ветлицкая выражала готовность возглавить лесной лагерь противников чипирования.