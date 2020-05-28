"Хочу оставить свою мать без внуков": Сын Елены Яковлевой учится на парикмахера

27-летний Денис Шальных давно возглавляет рейтинг самых необычных детей знаменитостей. Помимо пугающих татуировок на лице и теле, молодой человек любит шокировать публику странными высказываниями.

Так, на недавних съемках программы «Секрет на миллион» Денис заявил, что не собирается становиться отцом и дарить внуков своей знаменитой маме. Молодой человек признался, что до сих пор пытается найти себя в этой жизни, и дети не входят в список его ближайших планов. Не исключено, что сердце Дениса все еще разбито после развода со своей женой Викторией, который случился в 2019 году.

– Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя – без детей, – сообщил Денис Лере Кудрявцевой. Однако его знаменитая мама надеется, что все это – пустые разговоры, ведь парень еще молод, чтобы всерьез думать об отцовстве.

Денис рассказал, что все свободное время посвящает домашним тренировкам, просмотру мультиков и диете. Молодой человек пристрастился к хлебцам с луком и пытается ограничить себя в еде.

– А если проблемы с пищевым поведением берут верх, то контрю урон постоянным движением по комнате с телевизером (орфография автора сохранена), – пошутил Шальных в своем Инстаграм.

В прошлом году Денис несколько месяцев работал парикмахером в салоне красоты, однако вскоре уволился с работы. Идея стать классным стилистом не покинула молодого человека до сих пор. Время на самоизоляции он посвящает просмотру мастер-классов и собирается серьезно подтянуть свой профессиональный уровень.