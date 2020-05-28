Андрей Разин предрек Лободе и Little Big творческую смерть после пандемии

По мнению музыкального продюсера Андрея Разина, «в случае второй волны эпидемии наши звезды окончательно прекратят свое существование». Многим и сейчас уже непросто сводить концы с концами из-за отмены концертов. А если карантин повторится, пиши пропало. Так кто уйдет, а кто останется?

– Кто, по-вашему, не сможет «пережить» пандемию и вернуть былые позиции после нынешней отмены концертов?

– Да очень многие. Особенно те звезды, которые только начали набирать оборот, у которых должен был пройти гастрольный тур. К примеру, группа Little Big.

Концертов до конца года точно не будет, мы ведь ожидаем вторую волну пандемии. Останутся только титаны, которых не спишешь – это Филипп Киркоров, Алла Пугачева, я в том числе. Коллективы распадутся, а собрать их заново будет трудно. Я помогаю своим артистам, благо, у меня есть возможность платить моим людям зарплату, в том числе тем, кто работает в моих гостиницах.

– А как же Лобода или Бузова, к примеру?

– Да, и Лобода останется не у дел. Они начнут продавать свои костюмы, разгонять свой балет, оправиться от этого будет невозможно.

Эти звезды перейдут на личную свою камерную деятельность. Киркоров уже продает свои костюмы. Он хоть и говорит, что на благотворительность деньги пойдут, но я в это слабо верю. Другие артисты также продают свой гардероб под видом того, что избавляются от ненужного. А на самом деле – потому что жрать им нечего, а признаться боятся. Тарзан, Рыбин признались, не постеснялись, а другие не могут свой имидж подпортить.

– В период пандемии многие россияне ушли в интернет. Люди увидели и услышали в ходе онлайн-концертов, как в действительности поют их любимые артисты, и многие были разочарованы...

– В точку! Те наши артисты, которые были на пьедестале и пели под фонограмму, та же Бабкина, начали петь вживую онлайн. Люди услышали, как поют их кумиры, и многие полностью повычеркивали этих «звезд» из своей жизни.

Я сам услышал такой ужас, полные бездарности! Процентов 70 артистов вследствие этих онлайн-концертов лишились своей публики. Я считаю, что эти выступления с прокуренными голосами – пародия, издевательство и превращение себя в безработных бомжей.

Вера Седая.