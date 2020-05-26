Экс-жена рэпера Сереги вызвала полицию, чтобы увидеть детей

Бывшая супруга известного музыканта не перестает делиться подробностями их семейного конфликта. В феврале Полина сообщила, что Серега забрал у нее сыновей и с тех пор она потеряла связь с детьми. Женщина обратилась в правоохранительные органы, но пока не смогла вернуть сыновей. Пока идут судебные разбирательства, сердце матери буквально рвется на части от горя.

Недавно Полина сообщила, что спустя почти 4 месяца смогла увидеть мальчиков. Однако их поведение ее насторожило. Сыновья были напуганы и не слишком обрадовались встрече.

– Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу, сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят, – сообщила женщина. – Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое – оговорить родную мать. Это чудовищная низость! В результате этой адской разлуки наша нерушимая связь была подорвана.

Полина рассказала, что больше не узнает в своем бывшем супруге того человека, которого любила. По ее словам, он сильно постарел, а «его лицо превратилось в злобную гримасу».

Следующая попытка Полины увидеться с детьми не увенчалась успехом. Когда она подъехала к отелю, в котором сейчас живет рэпер с сыновьями, охрана попросила ее на выход.

– Я очень надеялась, что дети выйдут, – рассказала Полина. – Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки, он заставлял нас уехать. Позже пришёл охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети! Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику полиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь ни перед чем.

Полина сообщила, что очередное судебное заседание назначено на 22 июня.