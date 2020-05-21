"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка

В центре внимания
Обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова // Фото: стоп-кадр YouTube
Суд "запретил" фигурантам дела "Нового величия" радоваться и оставил их под арестом
Познер о скандале с "Бесогоном": У Михалкова есть странное стремление к власти
Слушала The Beatles и учила русский: путь Ангелы Меркель от школьницы до канцлера

Новости дня

21 мая, четверг

[20:40]Рособрнадзор обнародовал график проведения ЕГЭ по всем предметам
[19:52]Собянин: Подмосковные пропуска перестанут действовать в Москве с 27 мая
[19:16]СМИ: у Кадырова подозревают COVID-19 и поражение легких, он доставлен в Москву
[18:39]Депутат Макаров: предлагать раздавать маски бесплатно "это бесчеловечно"
[18:16]В столице рассказали о том, что заборы способствуют росту преступности
[17:46]Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву из-за "существенных нарушений"
[17:37]"Роснефть" хочет взыскать с РБК 43 млрд. Это сумма побила рекорд в 13 раз
[17:04]Сотрудница поликлиники в Кирове подаст в суд после увольнения за пост в соцсетях
[16:49]Ушедший в отставку губернатор Иркутской области снова пойдет на выборы от КПРФ
[16:19]Камчатского оппозиционера отправили на лечение за клевету на полицейского
[16:05]В Челябинской области в полиции умерла задержанная за неуплату алиментов женщина
[15:46]Работникам "АвтоВАЗа" в Тольятти предлагают уволиться за пять зарплат
[15:46]YouTube будет блокировать каналы, сомневающиеся в рекомендациях ВОЗ и минздравов
[15:08]Путин: ЕГЭ начнется 29 июня, а данные о переходе на онлайн-обучение – провокация
[14:58]Путин рассказал о договоренности с Минобороны по призыву выпускников 2020 года
[14:41]Полиция Харькова сообщила о втором нападении на памятник маршалу Жукову
[14:40]Суд присяжных в Анапе расценил убийство 2 человек как чрезмерную самооборону
[14:39]На Урале откроется подземная часовня с телевизором, построенная депутатом "ЕР"
[14:03]"Куда спешим? Что случится?": Госдума приняла закон о едином реестре россиян
[13:45]За пять лет полиция закупила спецсредств для разгона акций более чем на 7 млрд
[13:36]8 депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один – продолжает лечение
[13:13]Власти Чечни на время Ураза-Байрама полностью запретят перемещение по республике
[12:47]В России снизился наркотрафик на фоне пандемии
[12:34]Возбуждено еще одно дело из-за фотографии Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
[12:16]На 30 станциях метро Москвы появились указатели, обозначающие свободные вагоны
[11:26]Предпринимательницу из Москвы допросили за фейк о продаже гумпомощи
[11:19]В Москве суточный прирост заболевших COVID-19 держится на уровне ниже трех тысяч
[10:38]Путин наградил Захарову за внешнеполитическую работу орденом Почета
[10:30]Тела двоих охотников найдены в Якутии, СК возбудил уголовное дело об убийстве
[09:59]Глава района Адыгеи уволился из-за вспышки COVID-19 после похорон с 500 гостями
[09:44]С 24 мая работа за компьютером перестанет считаться вредной
[09:00]СК проверит действия полицейских, поваливших на пол мужчину без маски
[08:09]В новый КоАП могут включить защиту граждан от шума строек и общепита
[07:39]Рекорды ковида и перспективы рынка труда после пандемии. Новости к утру 21 мая

20 мая, среда

[22:14]Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн, потратив €100
[21:51]Владимир Уйба выступил против "необдуманных действий" по объединению регионов
[20:44]Жительницу Челябинской области сбила на пешеходном переходе машина ГИБДД
[20:24]На медработника из Кинешмы, записавшего видео с просьбой о помощи, завели дело
[19:45]Германия освободила "Северный поток" от ограничений директивы ЕС на 20 лет
[19:08]Путин распорядился докапитализировать "Росагролизинг" на шесть миллиардов

Фото: Depositphotos
Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция
Фото: Global Look Press
Рецепт: Идеальные рыбные котлеты для морских фантазий
Фото: Global Look Press
Работа в эпоху пандемии: юристы "Агоры" советуют, как не стать жертвой кризиса
Global Look Press
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?
Фото: Global Look Press
Рецепт. Консервы рулят!
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий
Фото: Global Look Press
Безработица в Якутске и песни для ветеранов во Владимире: что обсуждали в Сети
кадр из фильма «Мертвые не умирают» / фото в статье: скриншоты YouTube
Вуду, Вьетнам и права темнокожих: зомби-жанр от Шелли до Джармуша

"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка

Шоу-бизнес
19:05, 21 мая 2020

Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

44-летний солист группы «УмаТурман» Владимир Кристовский признался, что с появлением шестого ребенка – дочки Теи, в его жизни не осталось места отдыху.

Девочка появилась на свет чуть больше месяца назад, но уже полностью завладела вниманием родителей.

– Есть чем заняться на самоизоляции, – рассказал Кристовский в эфире «Первого канала». – С маленьким все время какие-то дела... У нас появился ребенок, и мы с утра до ночи его перекладываем туда-сюда: покормили, помыли. Сколько я себя помню, я все время этим занимался, помимо гастролей.

По словам Владимира, из-за напряженного графика жизни ему пока не до песен. Они с женой даже спят по очереди. Весь мир для них сейчас вращается вокруг ребенка. В свободные минуты Кристовский начал вести бэби-блог в Инстаграм, где делится с молодыми папами своими родительскими лайфхаками.

– Опыта накопилось много, захотелось поделиться опытом отцовства, – рассказал Кристовский. – Первые навыки обращения с грудничком. Может, многие не знают, как к нему подойти, боятся...

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:
Анна Калашникова // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

У Калашниковой случилась паническая атака после кражи телефона с интимными фото

Читать далее >

Фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

Рублевская жена: как звезда 90-х Анка-Пулемётчица выглядит сейчас

Читать далее >

Фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка

Читать далее >

Политика
Политолог Соловей: Путин уже не вполне адекватен, скоро не сможет управлять страной
Итоги недели: "Deepfake"-выборы и невыносимая легкость законотворчества
"Голос": Госдума снова ограничила избирательные права граждан
"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян
Общество
Хабенский и Хаматова поддержали открытие ночлежки для бездомных в центре Москвы
Лидер класса и фанат Булгакова: кем был врач из Коммунарки Проценко до эпидемии
Семен Гальперин: Надо увольнять хитрых чиновников за невыплату надбавок медикам
"На эпидемии коронавируса в Москве зарабатываются безумные деньги"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тогда от победы ждали начала новой жизни – сегодня не ждут даже возвращения старой. И потому есть существенная разница между настроениями той страны – и тоскливым ужасом этой, давно уже без всякой пандемии сидящей на прочной самоизоляции

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Перед праздниками Александр Кокорин и Павел Мамаев, подпортившие репутацию годом, проведенным за решеткой, сделали многое для того, чтобы вернуть ее на место. Один рассчитался с жертвой нападения, другой отправил миллион на благотворительность

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Государство Российское, вольно или невольно, вообще дает нам всем понять, что лучше с этим государством дружить в дёсны. Хотите воли? Тогда в случае чего пеняйте на себя. По киноиндустрии это видно сейчас прекрасно. Если вы государственных списках, к вам подходит формула «своих не бросаем»

Культура и ТВ
Гагарина вернет Лжедмитрия в Кремль после коронавируса
Леонида Харитонова в конце жизни выкинули на обочину
Станислав Садальский расскажет правду об Алисе Фрейндлих и Олеге Дале
Александр Левшин: Гурченко была особенной женщиной
Шоу-бизнес
"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка
Сын Наталии Орейро растрогал мать до слез в ее день рождения
Диана Гурцкая: Моя свекровь еле выжила в концлагере
Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах

Здоровье
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19
Александр Саверский о стратегии лечения при ЧС:  "Опыты на людях запрещены"
500 граммов счастья: Фонд "Провидение" дает советы мамам недоношенных малышей
Туризм
С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
Авто
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
Недвижимость
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Свежий номер
Нина Рогова / фото: скриншот Youtube
Медсестра, рассказавшая о стирке халатов и масок: Мне угрожают уголовным делом
Фото: Валерий Плотников
Фото с историей. Как Пугачева с генеральшей за пентхаус спорила
Андрей Голушко и Александр Ярошук // Фото: Global Look Press
Мсье депутат: Кто из видных единороссов облюбовал Францию
Александр Габышев / фото: скриншот Youtube
Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"
Global Look Press
Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Алексей Герман // фото: Global Look Press / в статье: Instagram
Режиссер Алексей Герман:
Не хочется показывать глянцевую войну
Global Look Press
Леонид Рошаль:
"В здравоохранении настала пора оптимизации наоборот"
Фото в статье: Global Look Press
Андрей Нечаев:
"Если не дать людям денег, холодильник возьмет верх над телевизором"
Проект "Горшенев"
Алексей Горшенев:
Мы – кто ноты сочиняет и продает – все теперь мертвецы
Сергей Лукьяненко // фото: Global Look Press
Фантаст Сергей Лукьяненко:
Хотим придумать светлое будущее
Фото в статье: Instagram
Рублевская жена: как звезда 90-х Анка-Пулемётчица выглядит сейчас
Global Look Press
Светлана Моргунова после смерти сына: Я хочу умереть, жить больше нет смысла
Фото в статье: Global Look Press, Instagram, скриншот Youtube
Валерий Леонтьев купил шикарную виллу в Майами и яхту – почти как у Абрамовича
Фото в статье: Instagram
Сваха Роза Сябитова посоветовала выбирать в мужья врачей и военных
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
^