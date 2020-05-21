"Спим с женой по очереди": Владимир Кристовский о рождении шестого ребенка

44-летний солист группы «УмаТурман» Владимир Кристовский признался, что с появлением шестого ребенка – дочки Теи, в его жизни не осталось места отдыху.

Девочка появилась на свет чуть больше месяца назад, но уже полностью завладела вниманием родителей.

– Есть чем заняться на самоизоляции, – рассказал Кристовский в эфире «Первого канала». – С маленьким все время какие-то дела... У нас появился ребенок, и мы с утра до ночи его перекладываем туда-сюда: покормили, помыли. Сколько я себя помню, я все время этим занимался, помимо гастролей.

По словам Владимира, из-за напряженного графика жизни ему пока не до песен. Они с женой даже спят по очереди. Весь мир для них сейчас вращается вокруг ребенка. В свободные минуты Кристовский начал вести бэби-блог в Инстаграм, где делится с молодыми папами своими родительскими лайфхаками.

– Опыта накопилось много, захотелось поделиться опытом отцовства, – рассказал Кристовский. – Первые навыки обращения с грудничком. Может, многие не знают, как к нему подойти, боятся...