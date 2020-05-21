Рублевская жена: как звезда 90-х Анка-Пулемётчица выглядит сейчас

Суперпопулярная в 90-х годах певица Наталья Ступишина, известная под псевдонимом Анка-Пулемётчица (это она пела «А ты не лётчик, а я была так рада...»), давно не появляется на публике, наслаждаясь тихой и простой жизнью с мужем Русланом Гудиевым в загородном доме на Рублевке.

Супруги вместе уже 38 лет, и единственная их радость – талантливая дочка Полина (Polina), которая стала намного популярнее мамы и даже прославилась в Америке.

дочь Полина

Исполнительница хита «А ты не лётчик», недавно отметившая 60-летие, увлеклась приготовлением пирогов и созданием бус из натуральных камней.

– Обожаю притрагиваться руками к камням (жадеит, агат, нефрит, яшма, коралл, малахит), – хвастается своими работами Наталья. – Сижу на карантине… наконец дошли руки и до камней.

Украшения, сделанные мамой, с удовольствием надевает 32-летняя Полина. Она считает, что ее мама в свое время была настоящей законодательницей моды и многие женщины в стране копировали ее стиль.

Что касается кулинарии, то Наталья Ступишина постоянно учит 32-летнюю дочь печь пироги, блины и куличи. Ведь несмотря на то, что Полина сыграла невесту в клипе Димы Билана «Пьяная любовь», в реальной жизни ей еще только предстоит стать женой и хранительницей очага.