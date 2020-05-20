Сваха Роза Сябитова посоветовала выбирать в мужья врачей и военных

Искать спутников жизни ведущая программы «Давай поженимся» рекомендует в соцсетях: на сайтах знакомств много мошенников.

Роза Сябитова поделилась секретами личного счастья на карантине и рассказала, как найти любовь во время самоизоляции и после снятия карантина.

– Я сижу на самоизоляции примерно с 2017 года, – поведала Сябитова в эфире «Первого канала». – С тех пор, как начала строить свое семейное гнездо, оно вообще в поле находится. Поэтому самоизоляция полная. На работу в Останкино я выезжаю в определенные дни, а все другие съемки провожу на своем участке. Дети все со мной. Я успела построить и гостевой домик, и себе хаммам, спа-салон, купель построила вместо бассейна, шикарный сад... Поэтому мы никуда особо не выходим.

Сябитова призналась, что построила большую усадьбу для своего комфорта и комфорта детей. Она планирует, что все они будут жить там постоянно. Роза посетовала: в нынешней ситуации даже ей трудно оставаться полностью спокойной.

– Ситуация очень неприятная, и я немножечко сама тоже паникую, – не стала скрывать телеведущая. – Но собираюсь и отвлекаю себя делами, которых у меня достаточно много. Природу не отменить, желание женщин и мужчин создавать семью – тоже. Поэтому при любых условиях мы будем создавать семьи. Во время войны люди тоже влюблялись, рожали, создавали семьи.

Главное, что требуется от всех нас, по мнению Сябитовой, не паниковать. И даже если нет возможности встретиться лично, нужно общаться в Интернете.

– Сайты знакомств подорвали свой авторитет, там действительно много мошенников, – считает Роза. – Но есть же социальные сети.

Роза посоветовала всем женщинам внимательно следить за тем, что выкладывают в Интернете их потенциальные женихи, и больше обращать внимание на настоящих мужчин: пожарных, медиков, спасателей, военных, учителей. Именно они проявляют свой настоящий характер в нынешней сложной ситуации.

– Вот, девочки, ищем вот таких! – призвала Сябитова. – Они нас будут защищать, они правильную семью создадут!